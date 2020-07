Trudeau se disculpa por otorgar contrato a ONG vinculada a su familia y niega dimisión

TORONTO (Sputnik) — El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se disculpó durante una conferencia de prensa por no retirarse de una decisión controvertida de otorgar un contrato gubernamental a una organización benéfica vinculada a su familia, pero indicó que no tiene planes de renunciar.

"Cometí un error al no recusarme inmediatamente de las discusiones, dada la historia de nuestra familia (con WE Charity), y lamento sinceramente no haberlo hecho", dijo Trudeau.

Trudeau y el ministro de Finanzas, Bill Morneau, fueron duramente criticados después de que múltiples trabajos de investigación revelaron estrechos vínculos entre sus familias y WE Charity, que recibió un contrato de fuente única de 670 millones de dólares para administrar un programa de voluntariado estudiantil patrocinado por el gobierno.

El primer ministro dijo que no tiene la intención de renunciar y nombrar a la viceprimera ministra Chrystia Freeland para liderar el Gobierno en el ínterin, como lo sugirió el líder del bloque quebequense, Yves-Francois Blanchet.

"Tengo que hacer mi trabajo (…) Continuaré trabajando con un destacado grupo de ministros, incluida la viceprimera ministra, y nos aseguraremos de mantenernos enfocados en cumplir con los canadienses", dijo Trudeau a los periodistas después de que le preguntaron sobre la afirmación de Blanchet.

Trudeau dijo que estaba al tanto de los compromisos de su madre y su hermano para dar discursos en eventos y que no le sorprendía que WE Charity los haya remunerado, pero agregó que no sabía cuánto les pagaban.

El primer ministro reiteró que la decisión de adjudicar el contrato fue recomendada en función del servicio público de la organización.

Las revelaciones llevaron a los opositores Conservadores a pedir una investigación sobre la relación entre el Gobierno canadiense y la organización benéfica y descubrir qué otros miembros del gabinete sabían de la supuesta irregularidad.

Una investigación realizada por el medio de comunicación independiente Canadaland reveló que a la madre de Trudeau, Margaret Trudeau, y a su hermano Alexandre Trudeau se les pagó una suma combinada de 258.000 dólares por participar en conferencias en eventos de WE Charity.

La esposa de Trudeau, Sophie, también ha participado en varios eventos de WE Charity en todo el mundo.

Los medios canadienses informaron que los fundadores de WE Charity, Craig y Marc Kleinberg, hicieron donaciones a Trudeau y al Partido Liberal de Canadá.

Mientras tanto, el comisionado de ética de Canadá, Mario Dion, ya abrió una investigación sobre si hubo alguna mala acción por parte del primer ministro en la decisión de adjudicar el contrato.

La Oficina del Comisionado de Conflicto de Intereses y Ética dijo en una declaración a Sputnik el viernes 10 de julio que no se inició una investigación del ministro Morneau, a pesar de un llamado de, al menos, un legislador para hacerlo.

La investigación de Trudeau será la tercera en su contra durante su tiempo en el cargo.

El primer ministro fue encontrado dos veces en violación de las reglas de conflicto de intereses por interferir en la investigación de prácticas corruptas al diseñar los tratos del gigante SNC-Lavalin en Libia y al aceptar incorrectamente regalos u "otras ventajas" cuando visitaba la isla privada del Aga Khan.