Gobernador de NY califica a Trump de "coconspirador" del COVID-19

"Señor Presidente, no sea un conspirador del COVID. Haga algo bien simple. Reconozca al pueblo estadounidense que el COVID existe, que es un problema importante. Continuará hasta que lo admitamos y cada uno de nosotros haga su parte. Si no lo reconoce, está facilitando el virus, está habilitando el virus", dijo el gobernador.

Durante una conferencia de prensa, Cuomo abordó las recientes afirmaciones de Trump de que 99% de los casos de coronavirus son inofensivos y un número creciente de infecciones son simplemente el resultado de pruebas ampliadas.

El gobernador instó al mandatario a que envíe el mensaje de que existe un problema usando una máscara en público, algo que Trump ha evitado desde el comienzo del brote.

"Use la máscara. Le he estado pidiendo que lo haga por semanas. No saber no significa que no tienes un problema. Y en este caso, si no lo admite y no lo enfrenta, solo va a aumentar", añadió.

También lamentó el rápido abandono "imprudente" de las restricciones económicas y sociales por parte de muchos estados que ahora están experimentando un pico de casos.

"Miren los estados que reabrieron imprudentemente y que ahora están cerrando nuevamente. ¿A quién ayudó eso? Realmente nos retrasó", dijo Cuomo.

El estado de Nueva York, anteriormente la localidad más afectada del mundo, ha logrado suprimir el brote de COVID-19 y ahora se muestra cauteloso de que se puedan importar nuevos casos de otras regiones de EEUU.