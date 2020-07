Trudeau no viajará a EEUU al encuentro con Trump sobre el T-MEC

Este 6 de julio por la mañana Trudeau conversará vía telefónica con López Obrador, "él no puede asistir a este encuentro del miércoles [8 de julio], según me informaron, no sé qué me vaya a plantear, nosotros hicimos la invitación a Canadá, pero decidieron no estar, vamos a ver qué nos dice el día de hoy [vía telefónica], mañana les informo", dijo el jefe de Estado en una conferencia de prensa.

El presidente mexicano se someterá a la prueba para COVID-19 antes de su viaje a Washington.

"Sí, me voy a hacer la prueba, posiblemente hoy [el 6 de julio] por la tarde y mañana, si alcanza a que me den el resultado les informo; no tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no me ha dado calentura, no tengo cansancio, decaimientos, no tengo problemas de respiración que son los síntomas, por eso no me he hecho la prueba, pero ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba, porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable, mañana les informo", dijo el jefe de Estado.