Hasta ocho personas habrían muerto en el choque de dos avionetas sobre un lago en Idaho

"En este momento, la Oficina del Sheriff puede confirmar que dos víctimas fueron sacadas del agua pero sin vida. Debido a la naturaleza del accidente, su identidad es desconocida en este momento. Una vez que se confirma su identidad y se notifica a los familiares, se divulgarán sus nombres. Los informes iniciales son que había un total de 8 pasajeros y tripulación en los dos aviones, pero eso aún se está verificando. En este momento se cree que no hay sobrevivientes", según el comunicado oficial.

La nota añade que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) ha sido notificada y se encargará de investigar el accidente.

El teniente Ryan Higgins, de la oficina del comisario, dijo que las aeronaves siniestradas habían sido ubicadas con un sonar a unos 39 metros bajo la superficie del lago.

Higgins, citado por el diario The Spokesman-Review, agregó que los buzos locales no tienen equipos para sumergirse a esas profundidades, y probablemente habrá que contratar a profesionales para buscar evidencias o víctimas. El teniente no pudo confirmar los tipos ni la procedencia de las aeronaves.

Uno de los testigos citados por el periódico dijo haber visto lo que parecía "explosión de motor" de un hidroavión que sobrevolaba el lago a una altitud de más de 60 metros. Una de las alas del avión se desprendió y el avión cayó al agua. Otro testigo vio dos aviones monomotores que se estaban acercando el uno al otro, a una altitud de entre 240 y 270 metros, antes de chocar con fuerza y estrellarse en el lago.