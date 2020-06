"El hombre más peligroso del mundo": bloquean el revelador libro de la sobrina de Trump

Inicialmente, estaba previsto que la obra —cuyo título original es Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man— fuera publicada el 28 de julio, pero una presunta violación de un acuerdo de no divulgación, firmado hace 20 años, podría ponerlo en pausa. Al menos esto es lo que sostienen el propio mandatario y su hermano.

The cover of Mary Trump’s forthcoming book. pic.twitter.com/X4RrbU0OHQ — Yashar Ali 🐘 (@yashar) June 16, 2020

​El destino final de libro podría decidirse el 10 de julio, que es cuando los representantes de ambas partes tendrán que reunirse ante el juez, que evaluará si los reclamos de Robert S. Trump tienen fundamento.

Se trata de un “retrato revelador y fidedigno de Donald J. Trump y la tóxica familia que lo creó”, afirma la editorial Symon & Schuster.

"Ella describe una pesadilla de traumas, relaciones destructivas y una trágica combinación de negligencia y abuso. Explica cómo eventos específicos y patrones familiares generales crearon al hombre dañado que actualmente ocupa el Despacho Oval", indica la descripción del libro.

Este no sería el primer libro revelador sobre la persona de Donald Trump que se publica en vísperas de las elecciones presidenciales del país norteamericano.

Así, el exasesor de seguridad nacional de EEUU, John Bolton, anunció la salida de su obra titulada The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde sucedió: memorias de la Casa Blanca).

Muchos de los fragmentos del libro de Bolton que se hicieron públicos causaron revuelo en los medios de comunicación, y el presidente Donald Trump incluso amenazó a Bolton con cargos penales.