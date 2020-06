Embajador de México ante la ONU: "Con EEUU tenemos muchos temas en los que no estaremos de acuerdo"

De la Fuente adelantó la agenda que defenderá en el Consejo de Seguridad, así como los temas que anticipa pueden generar diferencias con Estados Unidos, principal socio comercial de México.

Ante todo, celebró el reconocimiento que la comunidad internacional realizó a la diplomacia mexicana al elegir al país de manera unánime, lo cual consideró brinda a México una excelente imagen ante el mundo.

"La posibilidad de estar en los dos órganos del sistema nos va a permitir tener también una mayor posibilidad de hacer interrelaciones, interconexiones porque ya la época en que los temas era uno y otro, y otro, como cosas independientes, pues la verdad eso ya está en la historia", destacó.

El embajador mexicano ante Naciones Unidas también subrayó la importancia de que su país defienda posturas como la no intervención y la solución pacífica de los conflictos entre naciones.

"La verdad, es que es un tema fundamental porque en el multilateralismo, que es el ejercicio diplomático de las Naciones Unidas, todos los países cuentan igual, tienen el mismo voto. No todos tienen la misma fuerza, no todos tienen la misma presencia, pero sí tienen el mismo peso del voto. La solución pacífica de las diferencias como principio de política exterior, históricamente nos ha dado y nos mantiene como un país con una buena capacidad de mediación", indicó.

De la Fuente consideró que la postura de México sobre el tráfico ilegal de armas pequeñas debe ser estudiado de inmediato por el Consejo de Seguridad.

"Es muy sencillo, para que haya violencia necesita haber herramientas para que esa violencia se ejecute. No es que vayamos a acabar con la violencia solo tratando de atajar ese contrabando, pero si metemos orden a ese tráfico ilegal, ciertamente es uno de los elementos indispensables para la pacificación del país. Es un tema de México y lo sabe nuestro vecino, y lo sabe la comunidad internacional, porque lo hemos hecho explícito en los foros", recordó.

Aunque sabe de las diferencias que este y otros temas pueden acarrear con Estados Unidos, confió en que esto no sea motivo de conflictos.

"Tenemos muchos puntos de acuerdo, pero también tenemos muchos temas en los que no vamos a estar de acuerdo y aceptar que hay márgenes y que esto no significa que tengamos que entrar en una confrontación directa", anticipó.

Sobre el tema Venezuela, el representante mexicano mencionó que su postura de no intervención se mantendrá en pie, al tiempo que seguirá impulsando el diálogo y la negociación entre las partes involucradas.

"Creo que la posición de México frente a una posición que tuviera en un momento dado tener que dirimirse con un proceso negociado, no violento. Si México puede ayudar a mediar ese proceso, ahí estaremos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que, en ese, y en cualquier otro país de la región, no haya intentos de encontrar soluciones, que no lo son casi nunca, por la vía no pacífica que es la vía militar", aseveró.

Por último, de la Fuente recordó que México pudo llegar al Consejo de Seguridad gracias al apoyo unánime de los representantes de América Latina y el Caribe, lo cual le genera una gran responsabilidad durante su función en ese órgano de las Naciones Unidas.

"El compromiso que tenemos con ellos es tener una interacción y muy intensa. Y de manera mensual, hemos acordado, México estará informando mensualmente al GRULAC (Grupo Regional de América Latina y el Caribe) sobre todos los temas del Consejo, y si llega a salir un tema de la región, el intercambio será más intenso", señaló en su entrevista para Expansión.