Policía de Seattle confirma que joven fue asesinado en tiroteo cerca de zona de protesta

"Los detectives han identificado a la víctima fallecida como un hombre de 16 años", dijo la policía en el comunicado.

Otra víctima de 14 años en el incidente está siendo atendida por heridas de bala en el Centro Médico Harborview, según el documento.

La jefa de policía de Seattle, Carmen Best, dijo durante una conferencia de prensa que los investigadores no tienen información sobre el incidente y no tienen pistas sobre posibles sospechosos.

La semana pasada, tres personas fueron baleadas en 48 horas, incluido un joven de 19 años, que murió, según informes policiales.

Los esfuerzos de la ciudad para desmantelar la zona han sido frustrados hasta ahora por los manifestantes, quienes, según los informes, bloquearon el acceso de las autoridades a la víctima que resultó herida de muerte en los disparos de la semana pasada.

La semana pasada, uno de los líderes de la protesta, David Lewis, le dijo a Sputnik que el área CHOP no es una zona autónoma, como lo alegan el presidente Donald Trump y otros.