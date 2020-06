Demandan a American Airlines por discriminación racial

A otros cuatro pasajeros también le ordenaron dejar el avión por defender a Elgin Banks, el demandante, frente a la tripulación.

Una azafata blanca le dijo que recogiera sus pertenencias y se marchara después de que, según el abogado del grupo, Theida Salazar, citado por NBC News. Afirma que Banks no hizo nada malo ni tampoco la gente que lo defendía.

De acuerdo a su versión de los acontecimientos, cuando Banks abordó el vuelo del 31 de mayo de Los Ángeles a Phoenix "solicitó amablemente" cambiar de asiento en caso de que el avión no estuviese lleno y de haber asientos disponibles.

A Banks se le dijo que podía cambiar de asiento una vez que el embarque se hubiera completado. Después de que se anunciara que todos habían subido al avión, varios pasajeros no afroamericanos cambiaron de asiento.

Banks llamó a una aeromoza y le preguntó si podía sentarse más cerca de la parte delantera del avión. "La azafata respondió: 'señor, retroceda', en un tono agresivo e intimidatorio, a lo que Elgin contestó, 'bien señora, todo lo que preguntaba era si podía conseguir un asiento más cerca de la parte delantera'", se señala en el documento de la demanda.

La azafata le pidió a Banks no levantar la voz y sentarse. La demanda afirma que el pasajero cumplió con la exigencia, pero poco después se le acercó un oficial de seguridad y le dijo que tenía que bajar del avión. Varios pasajeros preguntaron por qué Banks estaba siendo retirado. Parte del incidente fue grabada en teléfono.

Cuatro pasajeros más fueron "escoltados fuera porque defendían a Elgin". A todos les prohibieron usar American Airlines en el futuro, según el abogado.

La versión de la compañía aérea

La aerolínea afirma que Banks había solicitado trasladarse a la cabina de primera clase y se le explicó que no tenía derecho a hacerlo.

"Durante el proceso de embarque, intentó trasladarse a la cabina de primera clase antes de partir de la puerta de embarque. Uno de los asientos en los que intentó sentarse fue asignado a otro pasajero. La interrupción a bordo requirió que los pasajeros bajaran del avión y volaran con el vuelo que salía al día siguiente", explica la empresa.

American Airlines niega alguna prohibición a usar sus vuelos en el futuro para estos pasajeros y asegura que les concedió cupones para un hotel.

"La discriminación de cualquier tipo no es aceptable y no se ajusta a nuestros valores, por lo que hemos iniciado una investigación. Seguimos examinando este incidente, pero creemos que las acusaciones no son una descripción completa o exacta del incidente", señala la empresa en una declaración.