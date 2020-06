Pompeo tilda a Bolton de "mentiroso" y "traidor"

"No he leído el libro, pero de los extractos que he visto publicados, John Bolton está difundiendo una sarta de mentiras, medias verdades totalmente falsas y falsedades absolutas", afirmó Pompeo en una declaración publicada en el sitio web del Departamento de Estado y titulada También estuve en la habitación.

Para Pompeo, "es a la vez triste y peligroso que el papel público final de John Bolton sea el de un traidor que perjudicó a Estados Unidos al violar la sagrada confianza de su gente".

"Para nuestros amigos de todo el mundo: ustedes saben que la América del presidente Trump es una fuerza del bien en el mundo", concluyó.

El 17 de junio, el Departamento de Justicia demandó a través de los tribunales detener la publicación de las memorias de Bolton argumentando que contenían información altamente clasificada.

La institución exige a la editorial Simon & Schuster que demore la publicación del libro hasta que Bolton complete el proceso de revisión para eliminar esa información.

El Departamento de Justicia pide también a la corte que los libros impresos sean destruidos y que se prohíban las filtraciones de su contenido a los medios de comunicación.

Trump destituyó a Bolton del puesto de asesor de Seguridad Nacional en septiembre de 2019 por discrepancias en varios asuntos de política exterior.