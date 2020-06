Exasesor Bolton afirma que Trump fue manipulado e influenciado por líderes extranjeros

Bolton afirma en su próxima obra sobre la Casa Blanca de Trump "The Room Where It Happened" que el presidente ruso Vladímir Putin una vez convenció a su homólogo estadounidense de expresar su apoyo al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, comparándolo con su exrival demócrata Hillary Clinton, dijo el diario.

Además, Bolton también afirma que Trump apoyó la construcción de "campos de concentración" en China para encarcelar a musulmanes uigures después de una explicación del presidente Xi Jinping, según el informe.

Bolton también escribió que en 2018, el, le habló a Trump sobre una firma turca enjuiciada por el Departamento de Justicia de EEUU, a lo que el mandatario norteamericano respondió que "se encargaría de las cosas", dice el reporte.

Además, el informe dice que Bolton reveló que las sanciones contra Corea del Norte tenían que ser suspendidas porque Trump quería dar regalos al líder del país, Kim Jong Un.

El presidente de EEUU le pidió a su homólogo chino, Xi Jinping, que lo ayude a ganar la reelección, dijo Bolton.

"Trump, de manera sorprendente, dirigió la conversación hacia las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, aludiendo a la capacidad económica de China y suplicando a Xi que se asegure de que gane", dijo Bolton.

El Departamento de Justicia presentó una demanda contra Bolton para evitar la publicación de su libro.

Trump dijo a periodistas que es inapropiado que Bolton escriba un libro con información clasificada, y agregó que podría estar infringiendo la ley si el texto se publica.

El Fiscal General de EEUU, William Barr, agregó que Bolton no ha completado el proceso de revisión previa a la publicación para eliminar la información clasificada del libro.

Barr dijo que el libro contiene información clasificada sobre eventos muy actuales y cuestiones de política.