El Gobierno de EEUU "no se arrepiente" de acciones contra manifestantes en Washington

WASHINGTON (Sputnik) — La Administración Trump no se arrepiente de las acciones tomadas por la policía contra manifestantes pacíficos en Washington la semana pasada, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, durante una conferencia de prensa.

"No, no hay arrepentimientos por parte de esta Casa Blanca", declaró McEnany y añadió que "muchas de esas decisiones no se tomaron aquí dentro de la Casa Blanca. Fue el Fiscal General Barr quien tomó la decisión de mover el perímetro. El lunes por la noche, la policía del parque también había tomado esa decisión independientemente cuando vieron toda la violencia en Lafayette Square".

El 1 de junio, la policía utilizó gases lacrimógenos, balas de goma, helicópteros de bajo vuelo y otras tácticas de mano dura para alejar a los manifestantes pacíficos de la Casa Blanca antes de que el presidente, Donald Trump, visitara una iglesia cercana.

Los manifestantes se habían reunido para manifestarse contra el asesinato de George Floyd , un afroestadounidense que murió bajo custodia policial en Minneapolis.

Los medios de comunicación, incluido el Sputnik, informaron que se usaron gases lacrimógenos y balas de goma contra las personas cerca de la Casa Blanca para despejar a los manifestantes.

Sin embargo, McEnany y Barr negaron las acusaciones al igual que la Policía de Parques Nacionales de EEUU.

"Algunos de esos manifestantes retrocedieron y se adhirieron a la advertencia, pero otros de esos manifestantes comenzaron a arrojar objetos, y eso era inaceptable", dijo McEnany.

"La policía de Parques Nacionales actuó como creía que era necesario en ese momento y nosotros respaldamos esas acciones".

Nicole Roussell, una periodista de Sputnik en Washington, dijo que la policía le disparó mientras cubría las protestas de George Floyd a pesar de identificar repetidamente que era una trabajadora de prensa.

Cuando Roussell filmó a los manifestantes "rociados con gas en los ojos", le dispararon con una bala de goma en la pantorrilla.

Además, McEnany dijo que el presidente estadounidense, Donald Trump, no respalda los crecientes llamamientos para desfinanciar los departamentos de policía de Estados Unidos, pero está considerando otras propuestas para abordar la brutalidad policial.

"El presidente está horrorizado por [la propuesta de] el desfinanciamiento del movimiento policial", dijo McEnany en una conferencia de prensa.

McEnany agregó que Trump está considerando otras propuestas para abordar la brutalidad policial a raíz de la muerte de George Floyd.

Los activistas han estado pidiendo que se destinen los fondos de los departamentos de policía de EEUU a otras áreas para ayudar a las comunidades, como la educación y la vivienda.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, afirmaron que tienen la intención de trasladar los fondos de la policía a programas juveniles y servicios sociales.

Los demócratas en el Congreso dijeron que tienen la intención de introducir la legislación de reforma policial esta semana.