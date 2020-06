'Sentarse para respirar', la protesta sentada en Minneapolis

El hombre, de 46 años, fue asesinado el 25 de mayo después de que un policía le presionara el cuello con la rodilla durante casi nueve minutos. Floyd seguía repitiendo que no podía respirar, no obstante, el oficial no le hizo caso. El afroamericano murió poco después a causa de asfixia.

El oficial que inmovilizó a Floyd fue arrestado y acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario, mientras que los manifestantes exigen el arresto de otros tres oficiales involucrados.

La muerte de George Floyd generó un fuerte rechazo e indignación en la sociedad, provocando masivas manifestaciones, protestas y disturbios no solo en EEUU, sino en otras ciudades del mundo.