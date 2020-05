Billie Eilish se manifiesta contra el movimiento 'All Lives Matter'

Tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, se hizo la tendencia el hashtag #BlackLivesMatter (Las vidas de los negros importan) que usaron los que querían expresar su indignación por el hecho. Sin embargo, casi inmediatamente surgió otra tendencia: el movimiento All Lives Matter (Todas las vidas importan).

La cantante estadounidense expresó su opinión en fuerte mensaje en contra de este último.

La joven de 18 años reconoció que tiene una plataforma enorme en las redes sociales y aseguró esforzarse por ser respetuosa expresando sus pensamientos.

La estrella confesó que rompió su silencio ya que está harta de ver publicaciones con referencia al movimiento All Lives Matter que, según ella, trata de desacreditar la campaña de Black Lives Matter.

"Si escucho a una persona blanca decir All Lives Matter una vez más, perderé la cabeza", Eilish escribió.

"Nadie dice que tu vida no importa. Nadie dice que tu vida no es difícil. Nadie dice literalmente nada sobre ti. Todo lo que haces, es encontrar una manera de hacer todo sobre ti. Esto no se trata de ti, tú no tienes necesidad. Tú no estás en peligro", continuó la crítica con un fuerte lenguaje.

A través de comparaciones la artista explicó la necesidad de las personas afroamericanas, comparándolas con una casa incendiada y un brazo roto.

"Si tu amigo se corta un brazo, ¿vas a esperar para darles a todos tus amigos una venda antes porque todos los brazos importan? ¡No, vas a ayudar a tu amigo porque tiene dolor, porque lo necesita, porque está sangrando!", escribió Eilish.

"Si la casa de alguien se incendió y alguien está atrapado en la casa, ¿vas a hacer que el Departamento de Bomberos vaya primero a todas las casas de la cuadra porque todas las casas importan?", dio otro ejemplo.

Finalmente, expresó lo más importante según su opinión. Para ella, todo radica en la situación de privilegio de la población blanca sobre los afroamericanos en Estados Unidos.

"La sociedad te da privilegios solo por ser blanco. Puedes ser pobre, puedes estar luchando. Y aún así, el color de tu piel te da más privilegios de lo que crees y nadie dice que eso te haga mejor que nadie. ¡Simplemente te permite vivir tu vida sin tener que preocuparte por sobrevivir simplemente por el color de tu piel! ¡Eres privilegiado!", exclamó la artista.

La ganadora de cinco premios Grammy indicó que las personas negras sufren por el color de su piel y no tienen las mismas oportunidades que las blancas.

"Si todas las vidas importan, ¿por qué matan a los negros por ser negros? ¿Por qué son perseguidos los inmigrantes? ¿Por qué se les da a los blancos oportunidades que no tienen las personas de otras razas?", cuestionó.

Asimismo comparó las protestas en las que gente blanca exigía poder salir de casa con armas semiautomáticas y las protestas de Minneapolis. Indicó que la culpa de la diferente percepción de estas protestas es un privilegio blanco.

Terminó con el reconocimiento de la importancia de todas las vidas.

"La frase Black Lives Matter no significa que otras vidas no lo sean. Simplemente está llamando la atención de la sociedad que claramente cree que las vidas afroamericanas no importan", finalizó.