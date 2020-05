Apple rechaza las acusaciones de EEUU sobre su conspiración con Rusia y China

Según William Barr, Apple no tiene excusa alguna para no cooperar con aquellas naciones con Estado de derecho que respetan las libertades civiles y la privacidad de sus ciudadanos, y tienen garantías judiciales. El fiscal general de EEUU citó reportes publicados por varios medios acerca de que, en lugar de colaborar, la compañía de Cupertino había cumplido con las demandas de China y Rusia, abriendo unos centros de datos en dichos países "para permitir la vigilancia masiva de sus Gobiernos".

El letrado anunció que los agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) habían accedido finalmente a dos iPhones utilizados por el oficial de la Fuerza Aérea saudita, que en diciembre del 2019 mató a tres estadounidenses en una base naval en Pensacola (Florida).

El fiscal apuntó a que estos dispositivos móviles contenían pruebas que vinculaban al tirador con la organización terrorista Al Qaeda, y criticó duramente a Apple por no colaborar con la Justicia después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lo solicitase personalmente a la empresa. Barr también advirtió que la decisión de Apple sobre el acceso a los iPhone tiene "consecuencias peligrosas para la seguridad pública y la seguridad nacional".

Apple dice que las acusaciones del fiscal Barr son "falsas"

La respuesta de la empresa no se hizo esperar. En Apple comunicaron que vende los mismos iPhones en todas las partes del mundo, que no almacena los códigos de acceso a los dispositivos móviles de sus clientes y que no es capaz de desbloquear los smartphones protegidos con un código de acceso.

"En los centros de datos, utilizamos fuertes protecciones de seguridad de 'hardware' y de 'software' para (…) garantizar que no haya puertas traseras en nuestros sistemas. Todas estas prácticas se aplican por igual a nuestras operaciones realizadas en todos los países del mundo", afirma un comunicado publicado por la empresa y citado por la agencia Bloomberg.

En Apple tildaron de "falsas" las acusaciones de que la compañía no había ayudado al FBI a desbloquear los teléfonos pertenecientes al atacante. La empresa respondió en un par de horas tras el ataque a las primeras solicitudes de información enviadas por las autoridades estadounidenses y continuó apoyando a las fuerzas del FBI durante su investigación.

"Hemos proporcionado toda la información disponible, incluidas las copias de seguridad de iCloud, la información de la cuenta y los datos transaccionales (…) y hemos prestado apoyo técnico y de investigación continuo a las oficinas del FBI en Jacksonville, Pensacola y Nueva York durante los últimos meses".

Las acusaciones presentadas por las autoridades estadounidenses representan una excusa para debilitar el cifrado y otras medidas de seguridad que protegen a millones de usuarios de sus productos electrónicos y la seguridad nacional de EEUU, opinan en la empresa. Desde Apple también reiteraron que no introducirían una puerta trasera en los iPhones destacando que este paso haría que sus dispositivos pasasen a "ser vulnerables frente a los malos actores que amenazan la seguridad nacional y la de los datos de sus clientes".

"No existe una puerta trasera solo para los chicos buenos, y el pueblo estadounidense no tiene que elegir entre debilitar el cifrado o llevar a cabo investigaciones eficaces", concluyeron en la compañía.

Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia también reaccionaron a las acusaciones de William Barr contra Apple. Las alegaciones sobre los "lazos" de Apple con Rusia "provocan solo una sonrisa tolerante. Parece que Washington haya comenzado a usar el principio de golpea a los tuyos para que otros te teman", comunicaron desde el ministerio.