Trump le da un ultimátum a la OMS y amenaza con abandonar la organización

En la misiva, Donald Trump afirma que los "repetidos errores" de esta organización y los suyos personales han supuesto "un precio extremadamente alto para el mundo".

"No podemos perder el tiempo. Por lo tanto, como presidente de Estados Unidos tengo el deber de informarle que, si la Organización Mundial de la Salud no se compromete a mayores mejoras sustanciales en los próximos 30 días, haré permanente la suspensión temporal de la contribución de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud y reconsideraré nuestra membresía en la organización. No puedo permitir que los dólares de contribuyentes estadounidenses sigan financiando una organización que, en su estado actual, claramente no sirve a los intereses de Estados Unidos", concluye la carta.

Actualmente, EEUU es el país más afectado por la expansión de COVID-19, declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hasta la fecha, se han confirmado más de 1,5 millones de casos de coronavirus en EEUU, incluidos más de 90.300 decesos, según la Universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos suspendió su financiación a la organización y el presidente Donald Trump cuestionó la respuesta de la OMS a COVID-19 y la calificó de "centrada en China".

Por su parte, los funcionarios de la OMS han subrayado en repetidas ocasiones que la respuesta del organismo fue oportuna.

En los años 2018-2019, EEUU destinó a la organización con sede en Ginebra 553,1 millones de dólares, lo que representa el 14,67% del presupuesto de la OMS.