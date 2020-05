Trump toma hidroxicloroquina como medida preventiva contra COVID-19

"Lo estoy tomando, lo estoy tomando (...) estoy tomando, hidroxicloroquina", dijo el presidente.

Trump dijo que ha decidido no dar ninguna declaración a la Organización Mundial de la Salud (OMS) hoy y que hará una declaración pronto.

"Decidí no hacer una declaración hoy. Les daré una declaración en algún momento en el futuro cercano, pero decidí no hacer una declaración", dijo Trump, "No estoy contento con la Organización Mundial de la Salud (...) No estoy contento con la Organización Mundial del Comercio".

Anteriormente, China anunció que proporcionaría más de 2.000 millones durante dos años a la OMS para combatir la pandemia.

Trump dijo al respecto que el pago anunciado por China a la OMS es un intento de distraer el fracaso de Pekín en el manejo del brote de COVID-19, según dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Ullyot.

"El pago del Partido Comunista chino de 2.000 millones de dólares es una muestra para distraer el hecho de que existe un creciente número de naciones que exigen responsabilidad por el incumplimiento del Gobierno chino de sus obligaciones bajo el Reglamento Sanitario Internacional para decir la verdad y advertir al mundo lo que se venía", dijo Ullyot.

Estados Unidos suspendió su financiación a la organización y el presidente Donald Trump cuestionó la respuesta de la OMS al COVID-19 y la

Por su parte, los funcionarios de la OMS han subrayado en repetidas ocasiones que la respuesta del organismo fue oportuna.

El nuevo coroavirus, causante de la enfermedad COVID-19, surgió en diciembre pasado en el sureste de China y se expandió por el mundo hasta ser considerado una pandemia por la OMS en marzo pasado.