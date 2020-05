¿Quién está detrás del frente anti-AMLO?

Dentro del mensaje, Martín Bringas afirmó que FRENAAA integra a personas de todos los partidos políticos, clases sociales, empresarios y sectores del país.

"Así como el coronavirus no respetó [a] ricos, pobres, estudiantes o profesionistas, queremos que FRENAAA sea el detonante para que, antes del 1 de diciembre, el señor López Obrador se vaya a su casa y salvemos a este país", explicó el empresario.

Un honor contar con el liderazgo en el Frente Nacional #FRENAAA del reconocido empresario Pedro Luis Martín Bringas#SomosMexico#AMLOSeVa55 pic.twitter.com/hYH7T8I7aP — FRENAAA Oficial (@OficialFrenaaa) May 8, 2020

La divulgación del vídeo, así como la polémica levantada por los comentarios de su accionista, levantaron especulaciones sobre los personajes y organizaciones que están detrás de este movimiento. Según Expansión, FRENAAA fue impulsado en primera instancia por el activista Gilberto Lozano, fundador del Congreso Nacional Ciudadano y opositor al Gobierno de López Obrador.

"Es un movimiento que están haciendo con actores políticos que ya vienen expresando sus posiciones desde hace tiempo. Por un lado, está Gilberto Lozano, antiguo colaborador de Femsa —empresa comercializadora de Coca Cola en América Latina—, que ya había tenido varias posiciones en esa misma línea. El mes pasado estuvo muy presente en redes sociales, haciendo un llamado a crear este frente. Este fin de semana vemos al señor Pedro Martín Bringas, que aceptó ser el líder del movimiento", confirmó Carlos Alba Vega, profesor-investigador de El Colegio de México, en entrevista con Sputnik.

Por su parte, el portal ContraRéplica aseguró que el Frente Nacional Anti-AMLO está formado por más de 20 colectivos de diferentes sectores del país, los cuales se organizan a través de grupos en redes sociales. Asimismo, afirmó que FRENAAA es liderado por 67 miembros del sector empresarial.

Sin embargo, Alba Vega dudó que el movimienta consiga unir a muchos.

"Están tratando de formar un movimiento de oposición, queriendo juntar a todas las fuerzas que no están de acuerdo con la forma de ejercer el poder del presidente. No sabemos qué tanta fuerza vayan a lograr, porque están convocando a personas de diferentes partidos, tendencias ideológicas y políticas. Se me hace muy difícil que puedan reunir un número grande y tiene propósitos muy complicados", valoró.

Aunque las cabezas de este movimiento están ligados al sector empresarial, el profesor-investigador del Colegio de México acotó que FRENAAA no puede ser visto como un representante de estos grupos. Por un lado, porque el mensaje de Martín Bringas provocó que Soriana emitiera un comunicado oficial para deslindarse del vídeo.

"El video fue realizado a título propio y personal por el señor Pedro Luis Martín Bringas y no representa, en ningún sentido, la opinión de Organización Soriana. La grabación no tiene relación con la compañía, ni representa interese partidistas", comentó la cadena de tiendas de autoservicio en la nota divulgada por medios nacionales.

Por otro lado, para Alba Vega cabe cuestionarse sobre los alcances que puede tener esta organización, porque desde su perspectiva el movimiento carece de las bases sociales para movilizar a la opinión pública en el sentido que propone. Explicó que el sector empresarial tiene sus propios mecanismos de representación. Ya los ha utilizado, de una manera muy institucional.

"Este movimiento se lanza más abiertamente a una contienda, a una posición de confrontación del presidente, que va más allá de los empresarios. Aunque algunos de ellos puedan simpatizar con el movimiento, no creo que se sumen y lo respalden. No es el camino que utilizan los empresarios para manifestar sus desacuerdos con el Gobierno y, aunque ha habido un crecimiento de la confrontación de los empresarios con el presidente, no ha llegado a un rompimiento de puentes, como algunos afirman", señaló el profesor-investigador de El Colegio de México.

En 2018 Martín Bringas fue protagonista de otro mensaje polémico, cuando subió un vídeo en su cuenta de Facebook para apoyar la candidatura del abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya.

"Ricardo Anaya es mi candidato, yo lo avalo, yo meto las manos al fuego por él, es una persona honorable, es una persona distinguida. Es el primer candidato que hemos tenido en la historia digno de representar a este país", explicó entonces el empresario, quien también dijo respaldar todas las propuestas del aspirante a la presidencia en 2018.

La polémica surgió luego de que Martín Bringas acusara al Gobierno de Enrique Peña Nieto de difamar al candidato panista. En ese momento, la Procuraduría General de la República investigaba a Anaya por el delito de lavado de dinero por la compra de una nave industrial por 54 millones de pesos.