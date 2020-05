¿Habrá desabasto de gel antibacterial en México?

Desde la perspectiva de Ortiz del Blanco, esta situación podría agravar la escasez de este producto en las siguientes semanas.

"La caída en el consumo de energéticos ha provocado que todos los almacenes y barcos se encuentren ocupados con combustible, por lo que los productores de etanol han dejado de producirlo ante la incapacidad de transportar y almacenar el producto, lo que ha afectado la producción de gel antibacterial, barnices, esencias y saborizantes, solvente de pinturas y resinas", alertó el directivo de Oxy Energy.

El 22 de abril el portal Investing.com previno de que, además del petróleo, materias primas como el maíz y el azúcar han visto afectada su demanda. De ambos se puede extraer el etanol , aunque, en este caso, se destacó su uso como aditivo de la gasolina.

Esa misma semana los precios del azúcar se hundieron a su valor más bajo en los últimos 13 años, según el índice de precios de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Esto se atribuyó a las restricciones de movilidad que prevalecen en gran parte del mundo a consecuencia de la pandemia de COVID-19, las cuales redujeron la demanda de combustibles como la gasolina, la turbosina y el etanol.

Los cultivadores de caña de azúcar han recibido un golpe por esta causa, ya que la colocación de su producto en el mercado se dificultó por las circunstancias actuales. Incluso, la investigadora en la industria azucarera Czarnikow Sugar pronosticó en su último informe una reducción de dos millones de toneladas en el consumo mundial de este producto debido al coronavirus.

Pese a este augurio, la Unión Nacional de Cañeros (UNC) de México aseguró en marzo que la producción de caña de azúcar en el país era suficiente para abastecer la fabricación de gel desinfectante en el país.

"Para el gel antibacterial, no creo que pudiera haber una escasez de alcohol a nivel industrial. Es un tema que se tendrá que regularse por el mercado, o que el gobierno tendrá que buscar importaciones, pero de gel, no de alcohol [etanol]", consideró entonces Carlos Blackalle, presidente de la UNC, para el diario Milenio.

Dos mercados distintos

En aquel momento, Blackalle atribuyó el desabastecimiento del producto a las compras de pánico de la población, ya que por entonces comenzaban a implementarse las medidas de sana distancia en el país para contener la pandemia. El mismo diagnóstico es compartido por Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex).

"[Al] inicio de la COVID-19, hubo un escenario de sobredemanda de estos insumos, tanto que tuvimos agotado el mercado. Así como llegaba el abasto, a las dos horas quedaba en cero el stock. Empezó a haber el reabasto, y había faltante en algunos establecimientos. En todos, en forma generalizada, se fue gradualmente reabasteciendo el mercado, tanto en cubrebocas y en el gel antibacterial. En la actualidad ya tenemos un avance muy importante: si llega a haber un faltante en alguna farmacia, se repone o está en los próximos días el reabasto", afirmó Pascual Feria en entrevista con Sputnik.

Para lograrlo, la Anafarmex realizó una convocatoria con diversos productores y distribuidores de estos insumos, a fin de ponerlos en contacto con sus farmacias asociadas y surtir de nueva cuenta la demanda de gel desinfectante y cubrebocas. Con ello se ha podido responder a la demanda actual.

Jorge Alfredo Pacheco, analista de la consultora especializada en la industria azucarera, Zafranet, explicó para Sputnik la importancia de distinguir entre los dos mercados de etanol para entender esta aparente contradicción.

"En México no hay un gran mercado del—el que se mezcla con gasolina—. Apenas se está autorizando un marco de referencia para detonar el mercado de etanol; hay muy pocas empresas en México que lo producen. Pemex todavía no acuerda mezclar el etanol con la gasolina. [… Por otra parte,] México realmente no es autosuficiente en el etanol como alcohol, produce el 50% de lo que consume y el resto lo importa. Con esta demanda tan alta del gel se está importando mucho, y en México se está produciendo hasta la capacidad de los ingenios, de las destiladoras. Pero no veo que vaya a haber escasez, en la medida que se está trayendo alcohol de caña de los países productores".

Antonio Pascual coincidió y, de manera similar, dijo confiar en que seguirán surtiendo con gel desinfectante las más de 80.000 farmacias del país durante las próximas semanas.

"Lo que sabemos es que se ha reactivado la fabricación de [gel antibacterial]. No hay ese pánico de que no vamos a tener la materia prima para poder atender la demanda. Sí la hay y eso nos da una expectativa favorable. No se puede garantizar que no llegue a existir algún faltante eventual en algún punto de venta y, si hay una sobredemanda, también se agota el stock. Sería, en todo caso, un faltante eventual, de uno o dos días. En Anafarmex no creemos que pueda haber un desabasto de gel en las próximas semanas", concluyó.

"A raíz de la pandemia, la demanda de gel antibacterial se multiplicó. Hay una gran demanda estacional, pero siempre hay una producción de gel. Normalmente no es muy grande con relación al consumo de empresas que hacen licores, farmacéuticas, cosméticos, pinturas y químicos. Ahí es donde realmente se consume. Ha subido la demanda, pero no representa tanto con relación al volumen total de consumo de alcohol", señaló Jorge Alfredo Pacheco.

En abril, el Gobierno mexicano informó que cuatro ingenios y una productora del alcohol se sumaron a la producción de melaza, alcohol y gel antibacterial con la intención de asegurar su disponibilidad al sector salud local y evitar la especulación, el sobreprecio y desabastecimiento. De este acuerdo se espera una producción de 11,6 millones de litros de alcohol para el mercado nacional.