Estados Unidos retira autorización de mascarillas N95 realizadas por 7 empresas chinas

"Los respiradores que ya no aparecen en el Apéndice A pueden no proporcionar de manera confiable un porcentaje mínimo de eficiencia de filtración de partículas del 95% (…) Entre los productos retirados del Apéndice A hasta la fecha, los siguientes no lograron demostrar un porcentaje mínimo de eficiencia de filtración de partículas del 95% en las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional", se afirma en el comunicado.

El Apéndice A se refiere a una lista de máscaras N95 autorizadas para uso de emergencia por la FDA en un aviso del 7 de mayo.

La FDA descertificó las mascarillas de las siguientes compañías chinas: CTT Co, Daddybaby Co, Dongguan Xianda Medical Equipment Co, Tecnología de Guangdong Fei Fan Mstar, Guangdong Nuokang Medical Technology Co, Huizhou Huinuo Technology Co y Lanshan Shendun Technology Co.

Además de Estados Unidos, varias naciones europeas han devuelto suministros de fabricación china, incluidas máscaras, batas y suministros de prueba que resultaron defectuosos, según informes de los medios.

Las máscaras N95 defectuosas aún se pueden usar como si fueran protectores quirúrgicos estándar, ya que evitan que una persona infectada propague la enfermedad a otros, pero no protegen al usuario de infectarse.