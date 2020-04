Jefe del estado mayor de EEUU: origen del SARS-CoV-2 parece natural

WASHINGTON (Sputnik) — La aparición del nuevo coronavirus (causante de la enfermedad COVID-19) parece un fenómeno natural, aunque todavía no hay certeza, dijo en rueda de prensa el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EEUU, Mark Milley.

"No debería sorprender que nos interesara mucho este asunto. Analizamos un montón de información de inteligencia. Diría que hasta ahora no es concluyente, aunque el peso de la evidencia parece indicar que (el origen) es natural. Pero no lo sabemos con certeza", dijo Milley.

El general contestó así a una pregunta sobre si existe alguna evidencia de que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 "comenzó en un laboratorio chino y quizás fue liberado de forma accidental".