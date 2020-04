Detienen a exdiputado mexicano acusado de ataque con ácido contra una joven saxofonista

"Hemos detenido a Juan Antonio Vera Carrizal quien enfrentará la justicia por el terrible hecho de violencia cometido contra María Elena Ríos, joven saxofonista oaxaqueña", escribió en su cuenta de Twitter el gobernador.

Hemos detenido a Juan Antonio Vera Carrizal quien enfrentará la justicia por el terrible hecho de violencia cometido contra María Elena Ríos, jóven saxofonista oaxaqueña. Más tarde, la @FISCALIA_GobOax y @SSP_GobOax darán más datos. — Alejandro Murat (@alejandromurat) April 6, 2020

​Sobre el exdiputado por el Partido Revolucionario Institucional, también empresario de estaciones gasolineras, pesaba una orden de arresto internacional, y el Gobierno de Oaxaca ofrecía una recompensa de hasta 40.000 dólares por información que llevara a su captura.

Trabajo de inteligencia y seguimiento policial había permitido en diciembre pasado la detención de los dos autores materiales, contratados por el exlegislador para atacar a la joven saxofonista de 27 años, el 9 septiembre.

Según las confesiones, el orquestador pagó unos 1.200 dólares a cada perpetrador, les entregó dos litros de ácido y orquestó la supuesta entrega de una tarjeta de crédito.

La artista dijo el mes pasado en entrevista radiofónica que el exdiputado "decía que era mi dueño, que me iba a hacer un hijo, que sin él yo no era nada, que si no lo dejaba Dios me iba a castigar, se sentía Dios al creer tener el derecho de arrebatarme la vida".

Los ataques psicológicos previos son parte del expediente: "de fea no me bajaba, decía que tantas mujeres lo querían y empezó a amenazarme, que me iba a pasar algo", narró la saxofonista al programa Aristegui Noticias.

Los dos autores materiales del ataque, quienes confesaron haber sido contratados por Vera Carrizales.

La Unidad de Inteligencia Financiera federal determinó congelar las cuentas del exlegislador y empresario, por indicios de operaciones financieras de lavado de dinero y venta de combustible robado por más de 30 millones de dólares en cuatro años, a pesar de que sus declaraciones fiscales reportaron pérdidas.

El Congreso de Oaxaca legisló el mes pasado para que los ataques con ácido se consideren delito de género, penado con 15 años de prisión.

Los feminicidios aumentaron casi 140 % en los últimos cinco años, al grado de que ahora casi 10 mujeres son asesinadas por día solo por ser mujeres, según datos oficiales.

Según la Organización de las Naciones Unidas, 3.825 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2019 en este país.