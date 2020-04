Una tigresa malaya en Nueva York da positivo por COVID-19

Según la nota de prensa, el resultado positivo fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios de Ames, estado de Iowa.

Tanto Nadia como su hermana Azul, así como dos tigres de Amur y tres leones africanos habían desarrollado tos seca. Los animales tienen ahora menos apetito, pero están bien, se mantienen alerta e interactúan con sus cuidadores.

El veterinario jefe del zoológico del Bronx, Paul Calle, aclaró que la prueba hecha a Nadia "no es la misma que se usa para las personas".

"No se pueden enviar muestras humanas a un laboratorio veterinario, y no se pueden enviar pruebas de animales a laboratorios humanos, por lo que no hay competencia para realizar pruebas en estas situaciones tan diferentes", dijo.

Según la administración, "no se sabe cómo se desarrollará esta enfermedad en los grandes felinos, ya que diferentes especies pueden reaccionar de manera diferente a las nuevas infecciones"

"Continuaremos monitoreándoles de cerca y esperando a que se recuperen por completo", dice el comunicado.