Bank of America da por iniciada la crisis en EEUU

Uno de los mayores bancos de inversión de EEUU, Bank of America, anunció una verdadera crisis financiera en EEUU.

Según un informe de la analista líder de la institución financiera, Michelle Meyer, citada por CNBC, no será posible evitar una recesión en la economía estadounidense. La causa principal es la propagación del coronavirus.

"Declaramos oficialmente que la economía estadounidense ha caído en recesión, uniéndose al resto del mundo, y esta es una reducción muy profunda", escribe la analista.

Meyer predice que EEUU enfrenta un aumento del desempleo, una caída brusca en la confianza del consumidor y la desaparición casi total de los ahorros de la población. Además, según sus estimaciones, de acuerdo con los resultados del segundo trimestre de 2020, la economía de EEUU colapsará en un 12% del PIB trimestralmente, y para fines de año disminuirá en un 0,8%.

Meyer hizo un pronóstico tan negativo, evaluando las perspectivas del mercado laboral. Según ella, la tasa de desempleo de EEUU se duplicará en el futuro cercano, mientras que la cantidad de desempleados crecerá en aproximadamente un millón de personas al mes durante el segundo trimestre, alcanzando un total de 3,5 millones de personas.

Sin embargo, la experta de Bank of America cree que aunque la crisis será más poderosa, su duración será menor. "Aunque el colapso es muy duro, esperamos que no dure mucho", escribió Meyer, señalando que el Estado no debe escatimar en incentivos para la economía.

La epidemia de coronavirus, así como el colapso de los precios mundiales del petróleo, causados en mayor medida por la ruptura del acuerdo OPEP+, lanzaron a los mercados bursátiles mundiales en un largo pico. Durante la última semana y media, solo los mercados bursátiles de EEUU se han desplomado en un 30%, el índice de referencia del petróleo Brent cayó de 52,36 dólares por barril el 2 de marzo a alrededor de 25 dólares el 19 de marzo. La mayoría de los países anunciaron programas de estabilidad financiera a gran escala y están invirtiendo miles de millones de dólares en los mercados.