Trump afirma que EEUU enviará 2 buques hospitales militares para luchar contra COVID-19

"Estamos enviando a pedido los dos barcos del hospital que se están preparando en este momento", dijo Trump. "Uno se llama Mercy y el otro se llama Comfort, están en plena forma, se están preparando para venir a Nueva York".

El Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, señaló que habló con Trump por la mañana sobre el barco.

"Él va a hacer los arreglos para enviar este barco hospital, que se llama US Comfort", dijo Cuomo, “y el presidente nos lo enviará al puerto de la ciudad de Nueva York, me dijo que lo enviaría de inmediato".

Trump señaló que no han tomado la determinación final de hacia dónde irá el barco en la costa oeste.

"El Comfort se encuentra en San Diego y se elegirá el destino en breve", dijo Trump.

Ambos barcos se están preparando para partir y se pueden lanzar durante la próxima semana más o menos, dependiendo de la necesidad.

Tasa de desempleo

Asimismo, Trump dijo que una tasa de desempleo en 20%, por la pandemia de COVID-19, sería el peor escenario posible y que su país está muy lejos de esa realidad.

Interrogado sobre la posibilidad de llegar a 20% de la fuerza laboral desempleada, el mandatario contestó: "No, no estoy de acuerdo con eso; ese sería absolutamente el peor escenario, pero no; no lo estamos considerando, no estamos ni siquiera cerca de eso".

Esa posibilidad fue expuesta por funcionarios de la Casa Blanca a senadores del gobernante Partido Republicano el 17 de marzo, según reportes de medios locales.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en esa reunión que el Gobierno está interesado en lanzar un paquete de impulso a la economía con ayuda del Congreso, indicó el medio NBC News.

Ese plan incluye fondos por 250.000 millones de dólares en bonos en efectivo para los ciudadanos, que podrían empezar a distribuirse a inicios de abril.

Ley de Producción de Defensa

Además, el presidente de EEUU anunció que invocará la Ley de Producción de Defensa para favorecer la estrategia contra el coronavirus.

"Vamos a invocar la Ley de Producción de Defensa en caso de que lo necesitemos", afirmó Trump, y añadió: "La tendremos completada, firmada, dentro de poco; justo después de que termine esta conferencia la voy a firmar".

La Ley de Producción de Defensa autoriza al presidente a disponer y movilizar suministros en emergencias.

Suspensión de desalojos

Donald Trump también anunció la suspensión de todos los desalojos de viviendas y ejecuciones hipotecarias en el país hasta abril como otra medida para apoyar la economía afectada por el coronavirus.

"Hoy también estoy anunciando que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano está proporcionando alivio inmediato a los inquilinos y propietarios suspendiendo todas las ejecuciones hipotecarias y desalojos hasta finales de abril", dijo.

EXPULSIÓN DE LOS PERIODISTAS ESTADOUNIDENSES EN CHINA

El presidente de EEUU también dijo que le disgustaba la decisión de China de expulsar a periodistas estadounidenses.

"No me hace feliz ver esto, no me hace feliz para nada", dijo el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Procedimientos médicos electivos

Por su parte, el vicepresidente Michael Pence anunció que la administración Trump pide a los médicos y pacientes de todo EEUU que retrasen los procedimientos médicos electivos para garantizar que los recursos se asignen a la lucha contra el coronavirus.

"Estamos nuevamente pidiendo a todos los estadounidenses y a los líderes de nuestra comunidad médica y hospitales que se asocien con nosotros para retrasar los procedimientos electivos en todo el país en nuestro sistema de atención médica para garantizar que los suministros médicos y la capacidad médica lleguen a donde más se necesitan", dijo Pence en una sesión informativa de la Casa Blanca.