Diagnostican el coronavirus a una persona que estuvo en un evento con Donald Trump

Esta noticia no acapararía los titulares de los medios estadounidenses si no fuera por un factor en concreto: el presidente de EEUU, Donald Trump, y el vicepresidente, Mike Pence, también asistieron a este evento. Junto con ellos había otros altos mandos de la Casa Blanca. Sin embargo, la ACU afirma que el infectado no entró en contacto con ninguno de ellos.

Al mismo tiempo, la organización informa que la Administración Trump "está al tanto de lo ocurrido" y aseveró que no hay razones para preocuparse.

"De momento no hay indicios de que el presidente Trump o el vicepresidente Pence se encontraran o estuvieran cerca de esta persona. El médico del presidente y el Servicio Secreto de EEUU cooperaron con los empleados de la Casa Blanca y otras agencias para asegurarse de que se toman todas las medidas de precaución necesarias para mantener sana y salva a toda la familia presidencial", informó la Casa Blanca.

En cuanto al propio infectado, actualmente se encuentra en un hospital de Nueva Jersey y está recibiendo los cuidados médicos adecuados mientras está en cuarentena, indica la cadena CNN.

Vista la constante propagación del coronavirus por todo el mundo, los científicos de la universidad de Johns Hopkins desarrollaron un mapa interactivo que muestra en tiempo real la situación en torno a esta enfermedad. En este mapa, los usuarios pueden obtener los últimos detalles sobre el número de infectados, fallecidos y recuperados, así como los focos de infección.