Aumenta a 6 el número de muertes por coronavirus en el estado de Washington en EEUU

"Estamos informando cuatro nuevos casos hoy", dijo el oficial de salud de Seattle y el condado de King, Jeffrey Duchin, dijo en una conferencia de prensa.

La doctora Kathy Lofy, oficial de salud del estado en Washington, dijo que el estado ha confirmado al menos 18 casos de coronavirus, y agregó que el número de muertes ahora ha aumentado a seis.

El domingo, el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, decretó el estado de emergencia por el brote del COVID-19, luego de que las autoridades registraron el primer deceso, el pasado sábado.

Ecuador

Por su parte, la ministra de Salud ecuatoriana, Catalina Andramuño, descartó que en el país sudamericano se hayan presentado nuevos casos de coronavirus, además de los seis que hasta el 1 de marzo se conocían.

"Hasta el momento solo existen seis casos en el país", dijo la ministra.

Andramuño añadió que se realizaron pruebas a dos casos sospechosos de coronavirus y resultaron negativos.

El primer caso de coronavirus que se presentó en Ecuador corresponde a una mujer de 71 años que llegó desde Madrid hasta Guayaquil (oeste) el 14 de febrero sin presentar síntomas, y los cinco restantes son sus familiares cercanos.

La adulta mayor se mantiene con pronóstico reservado y en estado crítico, mientras los otros cinco continúan con síntomas leves y son controlados de manera permanente.

Como parte de las medidas de prevención, Ecuador fortaleció, según las autoridades, los protocolos de vigilancia en puertos, aeropuertos y fronteras.

La mañana del 2 de marzo, la ministra de Salud pasó revista a los protocolos para arribo de buques en la terminal del puerto de Guayaquil (oeste).

Tras la confirmación de los casos de coronavirus, Ecuador activó, entre otras medidas, una línea telefónica y el registro en una página web para que la población reciba información sobre la enfermedad y se atiendan posibles casos a través de Telemedicina.

Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, afirmó a periodistas que desde el 29 de febrero, cuando fue activado el call center, se registraron 50.000 llamadas, de las cuales 16.000 tienen relación con el covid-19.

Sin embargo, la mayoría de contactos se produjeron para buscar información y medidas de prevención.

Las autoridades de salud mantienen el cerco epidemiológico a 177 personas que tuvieron relación directa con la adulta mayor, algunas de ellas están próximas a terminar la cuarentena, considerando que esta inició el día que mantuvieron el primer contacto con la paciente.

Brasil

A su vez, las autoridades sanitarias en rueda de prensa en la tarde de este 2 de marzo informaron que Brasil tiene dos casos confirmados de coronavirus y 433 cuadros sospechosos.

El secretario de Vigilancia en Salud del Ministerio, Wanderson de Oliveira, explicó en rueda de prensa que hay "dos casos confirmados y 433 sospechosos y 162 casos descartados" y recordó que el plazo para confirmar la posible enfermedad es de siete días.

No hay ningún caso nuevo desde el 29 de febrero, cuando se confirmó en el estado de Sao Paulo (sureste) el segundo caso, el de un hombre de 32 años que había regresado de Milán el 27 de febrero.

El otro caso confirmado en Brasil, el de un hombre de 61 años, también se da en el estado de Sao Paulo y también tiene su origen en Italia, ya que el paciente estuvo de viaje de trabajo en ese país, por lo que Brasil no tiene de momento transmisión local del virus.

Los casos sospechosos se concentran en el estado de Sao Paulo (163), que lidera seguido de Río Grande so Sul (sur del país), con 73 posibles cuadros y Minas Gerais (sureste), con 48.

Brasil considera casos sospechosos a las personas que presentan síntomas del nuevo coronavirus (fiebre, tos seca, dificultades respiratorias, etc) y que estuvieron en los últimos días o semanas en los países considerados de riesgo.

El representante del Ministerio destacó que lo importante es que las personas enfermas "eviten el contacto" con otras personas y las aglomeraciones, pero subrayó que por lo demás los brasileños pueden seguir con su rutina habitual.

"En ningún momento estamos diciendo que las las personas no tienen que ir a la escuela o al trabajo; los que no tienen síntomas no necesitan máscara ni ninguna medida restrictiva, sólo observación", afirmó Oliveira.

En el caso de las personas que regresen de viaje de países en riesgo destacó que deben estar atentos durante 14 días y en caso de presentar síntomas dirigirse a una unidad de salud e informar al médico de la ruta del viaje.