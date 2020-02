Harvey Weinstein declarado culpable de agresión sexual y violación

Weinstein, de 67 años, fue hallado culpable del delito de violación en tercer grado contra la exaspirante a actriz, Jessica Mann, y de un delito de agresión sexual en primer grado contra la ex asistente de producción Mimi Haley, consignó el canal NBC en su sitio web.

El jurado, sin embargo, no halló culpable a Weinstein de los delitos más graves por los que se lo acusaba: agresión sexual depredadora y violación en primer grado, ambos contra Mann.

Además, se lo acusaba de un delito de agresión sexual depredadora contra Haley y contra la actriz Annabella Sciorra, por el cual tampoco fue declarado culpable.

Weinstein fue acusado públicamente por más de 80 mujeres y el escándalo de su caso marcó el nacimiento del movimiento "Me too" (A mí también), mediante el cual cientos de mujeres pudieron hacer públicos los abusos y violencias sexuales de las que habían sido víctimas por parte de distintos hombres de la industria cinematográfica que en su gran mayoría ostentaban posiciones de poder.

El escándalo en torno a la figura de Harvey Weinstein surgió en 2017 tras la publicación de un informe de The New York Times y The New Yorker sobre el supuesto comportamiento abusivo del magnate de Hollywood, que se remonta a varias décadas atrás.

Desde el estallido del escándalo, decenas de actrices, entre las que figuran Mira Sorvino, Rosanna Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Lea Seydoux, declararon que habían sido acosadas sexualmente por el productor.

Además de estos casos, Weinstein está acusado por una corte de la ciudad de Los Ángeles de violar a una mujer y de agredir sexualmente contra otra, en dos incidentes separados que ocurrieron en 2013, según NBC.