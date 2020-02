Asesinan al rapero estadounidense Pop Smoke

​"El rapero estaba en su casa de Hollywood Hills alrededor de las 4:30 de la madrugada cuando dos hombres en sudaderas y máscaras irrumpieron en el lugar, según fuentes policiales. Los dos hombres realizaron múltiples disparos, golpearon e hirieron críticamente a Pop Smoke", detalla el informe de TMZ.

El rapero y compositor Bashar Barakah Jackson, conocido mundialmente como Pop Smoke, había publicado su primer disco el pasado mes de julio. En ese álbum se encuentra la canción Welcome to the party que lo llevó al estrellato.