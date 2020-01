La Policía responde a un tirador activo en Filadelfia

Señalan que los oficiales estaban detrás de una pared a la vuelta de la esquina de la casa desde la que disparaba el sospechoso, mientras que otros estaban en patio de otra casa.

#BREAKING: Philadelphia police responding to active shooter incident in the 4600 block of Hawthorne St. No injuries reported at this time.



LIVE from Chopper 6: https://t.co/9KqssREDCF pic.twitter.com/QlR9OGLZS3