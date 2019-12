¿Presionó Melania a Donald Trump para que fuera presidente?

Bennett expuso esas ideas en su nuevo libro Free, Melania: The Unauthorized Biography, publicado el pasado 3 de diciembre.

"Melania no solo ha tenido poder e influencia en el presidente, sino que tal vez los haya tenido más que cualquiera en toda la Casa Blanca", escribió Bennett en el libro.

Según la periodista, existe "una percepción errónea" de que Melania haya estado en contra de que Trump se presentara a la Presidencia.

"No es cierto. (…) Ella lo empujó mucho a que se presentara. En parte porque creía que él ganaría y haría un buen trabajo, pero también estaba cansada, muy cansada, de escucharle hablar de ello", detalla.

Sin embargo, algunas ideas del libro han sido cuestionadas por la portavoz de Melania Trump, Stephanie Grisham.

"Nuestra oficina trabajó de buena fe con Kate en su libro y pensó que haría un trabajo honesto. Tristemente, incluye muchos detalles y opiniones falsas, que muestran que la Sra. Bennett habló con muchas personas anónimas que no conocen a la primera dama", comentó Grisham en un correo al diario The Guardian.

Según la portavoz de la Casa Blanca, algunos periodistas "escriben libros con información falsa solo para aprovecharse" de la familia presidencial.

Una fuente supuestamente cercana a la esposa del presidente de EEUU dijo a Vanity Fair en noviembre de 2017 que el papel de la primera dama no era algo que Melania quería, y mucho menos esperaba que esto sucediera.

A su vez, el periodista Michael Wolff señaló en su libro Fire and Fury: Inside the Trump White House, publicado en 2018, que Melania lloró al enterarse de la victoria de su marido y que "no eran lágrimas de felicidad". En aquel momento, Grisham aseguró que "la Sra. Trump había apoyado la decisión de su esposo de postularse para la Presidencia y, de hecho, lo había alentado a hacerlo".