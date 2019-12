Biden se niega a testificar en contra de Trump en caso de que el 'impeachment' llegue al Senado

MOSCÚ (Sputnik) — El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden afirmó que no tiene la intención de testificar contra el mandatario estadounidense, Donald Trump, en caso de que el 'impeachment' llegue al Senado, comunicó la cadena Fox News.

"No, no permitiré que se distraigan de lo principal. Es el presidente quien cometió los crímenes que conllevan el impeachment, y no permitiré que se desvíe la atención de esto", dijo Biden al contestar a la pregunta de si testificara voluntariamente en caso de que salga adelante el impeachment.

Previamente el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Hogan Gidley, declaró que Trump saluda la posibilidad de que su juicio tenga lugar en el Senado, donde los republicanos cuentan con la mayoría de los votos.

La Cámara de Representantes, controlada por el Partido Demócrata, lanzó en septiembre una investigación contra Trump por la conversación telefónica que sostuvo el pasado 25 de julio con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El hecho fue dado a conocer por un informante que aseguró haber recibido información de que Trump había presionado a Zelenski para que investigara presuntas actividades corruptas del exvicepresidente Joe Biden, su posible rival en las elecciones presidenciales de 2020, y su hijo Hunter en Ucrania.

Como parte de esas presiones, Trump habría supuestamente ordenado congelar la ayuda de EEUU para persuadir a Kiev de que llevara a cabo la investigación de los nexos de Hunter Biden con la compañía de gas Burisma Group.

Trump divulgó una transcripción no textual de la conversación y alegó que no hubo nada impropio en ella.

El mandatario acusó además a los demócratas de lanzarse a otra "caza de brujas" política para tratar de impedir su triunfo en las elecciones de 2020.