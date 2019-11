¿Fue envenenado José José?

Mientras el hijo primogénito de José José, José Joel, y su hermana Marysol Sosa solo indicaron un supuesto envenenamiento de su padre en Miami, donde vivía con Sara Salazar y su hija menor Sarita, la amiga cercana del cantante Paulina Mondragón acusó directamente a Sara Salazar en el programa mexicano 'Ventaneando'.

Según Mondragón, José José le dijo abiertamente: "Sara me dio unas pastillas para adelgazar y me comieron los músculos, porque ella dice que gordo yo no vendo".

Confesaba que quería pedir el divorcio a su mujer: "En cuanto gane peso, voy a pedirle el divorcio a Sara, sí me lo va a dar porque a cambio le voy a dejar el departamento y a cambio no la voy a meter a la cárcel".

Mondragón insiste en que precisamente por sospechar de envenenamiento José José se fue a hospital en México donde finalmente le diagnosticaron cáncer de páncreas. Era lo que oficialmente se lo llevó de la vida el pasado 28 de septiembre.

Anteriormente José Joel afirmó que Sara Salazar no permitió una autopsia, mientras que Marysol Sosa añadió que existe un procedimiento legal contra su hermana Sarita.