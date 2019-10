Canciller mexicano llama a respaldar a presidente tras liberación de hijo del 'Chapo' Guzmán

"En este momento hay que cerrar filas, respaldar al presidente López Obrador, sin mezquindades y alentar a nuestro Ejército y Guardia Nacional", dijo el secretario de Relaciones Exteriores en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El mensaje fue emitido horas después de que López Obrador dijera que el Gabinete de Seguridad "decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres, eso ya se terminó, no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas".

El jefe de la diplomacia mexicana calificó como prudente la decisión tomada por el mandatario en el marco de enfrentamientos armados, ataques a instalaciones militares, y bloqueos de las arterias a esa ciudad capital de Sinaloa (noroeste), que dejaron 8 muertos y 16 heridos.

"La prudencia es inteligencia y camino para la eficacia. México Vencerá", dijo Ebrard en un inusual mensaje de apoyo al mandatario a a los militares que enfrentan al crimen organizado..

López Obrador, dijo que la liberación de Ovidio Guzmán, de 28 años, a quien el Gobierno de EEUU solicitó en extraditar en septiembre de 2018, fue tomada por el Gabinete de Seguridad Nacional y que él estuvo de acuerdo.

Guzmán López había sido detenido el jueves en la ciudad de Culiacán, lo que desencadenó ataques sincronizados de hombres armados en varias zonas de la ciudad.

"Esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos, no se puede apagar el fuego con el fuego, es la diferencia de nuestra estrategia en relación a lo que han hecho anteriores gobiernos, no queremos muertos, no queremos la guerra, les cuesta trabajo entenderlo a muchos", prosiguió dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Sinaloa es el estado natal de Guzmán Loera, quien purga una condena de cadena perpetua en una prisión de EEUU, tras ser condenado por una corte de Nueva York.