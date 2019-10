Familia del 'Chapo' Guzmán agradece al presidente de México la liberación de su hijo

"Si fue decisión del presidente, fue una decisión muy humana, de respeto a los derechos humanos de cualquier ciudadano", dijo González Meza vía telefónica al noticiario de cobertura nacional Radio Fórmula.

El defensor dijo que "aproximadamente, como a las cinco de la tarde (del jueves) se comunicaron conmigo (los familiares), informando que estaba desaparecido Ovidio (Guzmán), uno de los hijos, porque son aproximadamente 20 (los hijos)", del capo mexicano más conocido, quien purga una sentencia de cadena perpetua en EEUU.

El abogado de la familia Guzmán Loera, se reunió con otros dos juristas del equipo defensor, Juan Pablo Badillo Soto y Óscar Gómez Núñez para planear la defensa, en el marco de los enfrentamientos de hombres armados con militares en la capital de Sonora.

"Preparábamos los amparos (judiciales), para esperar que fuera trasladado" el detenido, a la sede de la fiscalía antidrogas de la capital, relató.

El jurista contó que durante la tarde y noche del jueves hubo mucha confusión con información contradictoria.

Las versiones indicaban "que estaba detenido por soldados, que estaba muerto (...), finalmente, como a las 19:30 (1:30 GMT), recibí la llamada de que ya se había comunicado con la familia y que estaba vivo, gracias a Dios".

"Finalmente él está vivo y su otro hermano, Archivaldo Guzmán, también está vivo, lo más importante es que se preservó la vida de Ovidio", enfatizó.

Repatriar la fortuna del Chapo

El abogado relató que los fiscales antidrogas de EEUU ordenaron incautar al menos "12.800 millones de dólares (…) que no están a nombre de ningún familiar".

'El Chapo' autorizó a los abogados proceder a entregar al Gobierno de México ese monto, cantidad que la justicia estadounidense estima como parte de la fortuna del narcotraficante.

El abogado confirmó la voluntad de su cliente de "que el dinero incautado sea regresado a México y se invierta en las comunidades indígenas, porque desde el punto de vista humano ese dinero no pertenece a EEUU, sino a México".

"Estamos en pláticas con el canciller (Marcelo Ebrard) para regresar esos dineros incautados", aseguró.

A diferencia de los políticos mexicanos corruptos, "él (Guzmán Loera) no se ha robado un peso del pueblo de México, lo que quiere es ayudar a los pueblos indígenas", agregó.

El mensaje que adelantó el abogado en la entrevista, es parte de "el pensamiento de la familia Guzmán Loera, es el mensaje que ellos van a enviar al pueblo de México", la tarde del viernes.

El presidente López Obrador dijo que la decisión de liberar al hombre de 28 años señalado de narcotráfico y reclamado en extradición por EEUU, "se tomó para proteger a los ciudadanos" en el marco de los enfrentamientos en Culiacán.

"No se puede apagar el fuego con el fuego, es la diferencia de nuestra estrategia en relación a lo que han hecho anteriores gobiernos, no queremos muertos, no queremos la guerra, les cuesta trabajo entenderlo a muchos", subrayó el jefe de Estado en conferencia de prensa.

Ocho personas murieron y 16 resultaron heridas durante la operación militar para detener con fines de extradición a EEUU a Ovidio Guzmán López.