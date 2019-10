Trump: "Estamos en muchos países, me avergüenza decir en cuantos"

"Estamos en muchos países. En muchos, muchos países. Me avergüenza decir en cuantos. Yo sé el número exacto, pero me avergüenza decirlo porque es muy estúpido. Estamos presentes e incluso protegemos países que ni nos quieren, que se aprovechan de nosotros y no pagan nada", declaró el mandatario durante una declaración conjunta con su homólogo italiano, Sergio Mattarella.

​Además, Trump señaló que son Rusia e Irán los que deberían combatir el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS), que están más cerca geográficamente y que EEUU no tiene por qué proteger el territorio sirio de los extremistas ni la invasión turca.

El mandatario recordó su reciente decisión de enviar tropas adicionales a Arabia Saudí, pero especificó que los saudíes "estuvieron de acuerdo en pagar el 100% por ese despliegue, incluso más de lo necesario, mucho más".

"Ellos son un país rico, deberían pagar si quieren este tipo de protección. Lo mismo pasa con la OTAN", sentenció.

En julio de 2018, el presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Joe Dunford, reveló que Washington tiene más de 300.000 soldados desplegados en 177 países del mundo.