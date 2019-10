Bernie Sanders retoma su campaña electoral pese al ataque cardíaco

Sanders dijo antes a la prensa que desaceleraría su campaña después del ataque al corazón. Explicó que haría menos discursos públicos y que sus problemas de salud podrían reducir el apoyo entre sus votantes.

"Me equivoqué el otro día. Dije una palabra que no debería haber dicho y los medios ahora me vuelven un poco loco tratando de hacer una gran cosa al respecto. Vamos a volver a un ritmo de campaña muy vigoroso. Me encanta hacer mítines y me encanta hacer manifestaciones en ciudades", dijo Sanders en una entrevista con NBC News.

El político aseguró que quiere "empezar lento y seguir cobrando ritmo" en su campaña hacia la victoria.

El precandidato demócrata, de 78 años, fue operado de urgencia a principios de octubre en Las Vegas luego de que experimentara molestias en el pecho, producto de un bloqueo en una arteria.

Dos días después de la operación, Sanders declaró que se sentía bien y estaba listo para regresar al trabajo. La oficina de la campaña de Sanders comunicó que el precandidato se propone participar en el debate presidencial el 15 de octubre.