Elección de próximo ombudsman en Senado de México girará en torno a su autonomía

"El proceso de elección del titular de la CNDH sucederá en medio de las descalificaciones a los órganos autónomos, y pudiera existir el riesgo de acotar su misión de señalar e investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades en todos los niveles del Estado", dijo a Sputnik Cortés, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD).

La convocatoria recién emitida el 3 de octubre, indica que los candidatos para reemplazar a Luis Raúl González Pérez, quien ejerce el cargo desde 2014, luego de desempeñar seis años el cargo abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, podrán postulares entre el 7 y el 11 de octubre próximos.

La CNDH es por definición "un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que amparan el orden jurídico mexicano", según su mandato.

Cortés asegura que el actual presidente saliente del organismo, González Pérez "logró recuperar la credibilidad en la institución, pues su postura fue firme en temas cruciales, como solicitar un mando civil en la creación de la nueva Guardia Nacional, y manifestarse contra el uso excesivo de la fuerza por parte de militares y cuerpos de Seguridad Pública", entre otros temas, entre desacuerdos con la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta la fecha, no se mencionan nombres de figuras en particular, pero el sector de la sociedad civil al que pertenece el IMDHyD en una red nacional que integran decenas de organizaciones civiles, recomienda que debe tener un perfil "que concuerde con las recomendaciones emitidas por esa institución".

"Candidatos no se tienen todavía, aunque sí tenemos muy claro el tipo de perfil que debe tener el reemplazo", dijo el especialista.

La CNDH fue creada mediante decreto presidencial en junio de 1990, como "organismo desconcentrado" de la secretaría de Gobernación; en enero de 1992, se reformó la naturaleza jurídica, para otorgarle rango constitucional de "organismo descentralizado", con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Fue hasta el 13 de septiembre de 1999, que una nueva reforma a la Constitución la definió como "organismo con plena autonomía constitucional" del Estado mexicano.

Controversias con el presidente

El tema de la autonomía de la CNDH estalló cuando el presidente López Obrador cuestionó, el pasado 9 de julio, la "autoridad moral" del organismo, por haber opinado sobre las consecuencias negativas de la eliminación de los subsidios estatales a las estancias infantiles, para entregar la ayuda directa a los padres de familia.

"No considero que [la CNDH] tengan mucha autoridad moral, porque guardaron silencio cuando el Estado era el principal violador de derechos humanos, ahora con nosotros actúan de otra forma, de todas maneras, es su trabajo y lo vamos a respetar, pero no me gusta la hipocresía", expresó el mandatario.

Esa descalificación del mandatario resultó más que un exceso retórico un desafío a su autonomía e independencia.

El rechazo del poder Ejecutivo y líderes del partido gobernante en el Congreso, "refleja el alcance de las últimas recomendaciones a las autoridades y muestra que el titular de la CNDH sí ayuda con sus observaciones", indica Cortes.

La historia de éxito del organismo, reconocido por organismos internacionales, hizo que en junio de 2011 otra reforma fortaleciera el mandato y le otorgara nuevas facultades y condiciones.

El objetivo fue "garantizar que su integración y funcionamiento se ajusten a estándares democráticos y eficientes", según el texto legislativo aprobado.

Cortés indica que esa evolución de la institución en casi tres décadas, está en sintonía con los hitos de la democratización del país, que fue dejando atrás progresivamente la era autoritaria que dominó siete décadas del siglo XX.

Por lo tanto, "el proceso debe ser transparente, se debe asegurar la participación de organizaciones civiles y colectivos de víctimas, pero sobre todo, asegurar que se nombre a una persona idónea", dice el director del organismos independiente, que cuenta con una experiencia que se remonta a los primeros años de la CNDH.

El proceso para elegir al sexto ombudsman en la historia de México debe asegurar que el elegido será plenamente autónomo "que señalará todo abuso y violación de las garantías y derechos individuales; y que exigirá soluciones a la actual crisis de violencia que padece el país", puntualizó Cortés.

Entre los requisitos para ocupar el cargo está "no desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación", ni cargos en el Poder Ejecutivo en el año anterior a su elección.

Aparte están factores personales como tener "buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión"

Pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro "que lastime seriamente la buena fama en el concepto público", lo inhabilitará para el cargo.