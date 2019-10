Versión estadounidense de serie israelí dejará $57 millones a economía de Puerto Rico

"Puerto Rico es seleccionado por el estudio de producción internacional Universal TV en asociación con ABC Studios y Keshet Studios para filmar la nueva serie "The Baker and the Beauty", para la cadena ABC. Esto representa aproximadamente una inversión de $57.000.000 en la Isla", publicó La Fortaleza en su cuenta de la red social Twitter.

La gobernadora Wanda Vásquez recorrió los estudios donde este miércoles comenzará la instalación del set principal de la referida serie, cuyo estreno está previsto para 2020, y que cuenta en tono de comedia musical el amor entre un panadero de origen cubano y una "celebrity" internacional e ícono de la moda.

El secretario de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, Manuel Laboy, adelantó que la serie comenzará con 9 capítulos que serán grabados en un viejo edificio industrial del municipio Carolina (noroeste) y otras locaciones en la isla.

Según datos facilitados al diario El Nuevo Día, la grabación de la serie requerirá una inversión de 57 millones de dólares, de los cuales 44 millones serán invertidos en pagos a entidades o individuos que viven en Puerto Rico.

El Ejecutivo confirmó que el 40% de esos 44 millones de dólares serán financiados con fondos provenientes de la Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico.

"Antes, lo que conocía de Puerto Rico era por el huracán María... Es un sitio multifacético para trabajar", declaró la productora de la serie, Becky Hartman Edwards, quien consideró que los incentivos gubernamentales son "competitivos" y ayudaron a la decisión de llevar la producción a la isla.

La presidenta de Universal TV, Pearlena Igbokwe, indicó que la empresa tiene una larga historia de inversión en producciones cinematográficas y televisivas en Puerto Rico, donde ha constatado la calidad y las habilidades de los equipos locales.

Laboy precisó que para el año fiscal 2018 se proveyeron incentivos contributivos para 22 proyectos fílmicos que redundaron en una inversión de 120 millones de dólares para la economía puertorriqueña, con la creación de 8.500 empleos.

Agregó que para 2019 unas 28 producciones con 185 millones de dólares de inversión y 9.150 puestos de trabajo.