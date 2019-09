Cámara de Representantes de EEUU inicia 'impeachment' contra Trump

"Hoy anuncio que la Cámara de Representantes inicia los procedimientos formales para un juicio político", dijo Pelosi en una comparecencia ante la prensa en el Capitolio en la que no contestó preguntas.

La acusación se refiere a una llamada telefónica realizada el 25 de julio pasado por Trump, en la que presionó al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para que investigara al hijo del exvicepresidente estadounidense Joe Biden, Hunter, sobre su participación en una empresa de energía ucraniana.

Joe Biden es precandidato presidencial del opositor Partido Demócrata para las elecciones de 2020 a las que también quiere presentarse Trump.

"El presidente debe rendir cuentas; nadie está por encima de la ley", dijo Pelosi.

La jefa de la Cámara Baja, demócrata como Biden, agregó que "puedo decir con autoridad que las acciones de la Administración Trump socavan nuestra seguridad nacional, nuestra inteligencia y las protecciones de los informantes (…) Las acciones de la presidencia de Trump revelan hechos deshonrosos de la traición del presidente a su juramento del cargo, traición a la seguridad nacional y traición a la integridad de nuestras elecciones".

Trump reconoció que el 25 de julio habló por teléfono con Zelenski sobre el precandidato presidencial demócrata y su hijo. Posteriormente, autorizó la publicación de la transcripción completa de su llamada telefónica.

Medios como The Wall Street Journal y The New York Times señalaron que Trump le pidió en varias oportunidades al líder ucraniano durante la conversación que investigara al hijo de Biden.

Asimismo, varios medios reportaron que algunos días antes de la llamada, Trump ordenó a su administración congelar unos 400 millones de dólares de ayuda a Ucrania.

Los reportes sobre la llamada telefónica provienen de un informante de la inteligencia estadounidense que prestará testimonio esta semana.