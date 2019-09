El primer ministro de Bahamas niega haber rechazado ayuda por Dorian de rivales políticos

"Quedé sorprendido al escuchar las declaraciones engañosas de los ex primer ministros, me decepciona esta distracción innecesaria (…) Nosotros, como país, no tenemos tiempo para la división, la política partidista o la lucha por una posición", expresó Minnis en un comunicado divulgado por su oficina.

Ingraham fue premier de Bahamas en dos períodos (1992-2002 y 2007-2012), en tanto Chirstie gobernó al país de 2002 a 2007, y ambos afirmaron en rueda de prensa conjunta que Minnis rechazó sus respectivas ofertas de ayuda.

El actual premier, que sucedió en el cargo a Ingraham en 2012, aseguró empero que sus predecesores declinaron sendas invitaciones a unirse a las acciones oficiales para responder a la tragedia ocasionada por Dorian, que azotó Bahamas con Categoría 5, la más potente en la escala de vientos Saffir-Simpson.

Minnis también desmintió que los habitantes de chabolas en Abaco (norte) no fueron alertados en lengua creole sobre la amenaza de Dorian, como aseguró Ingraham, y precisó que los medios fueron testigos de que dichos residentes fueron debidamente advertidos.

"Está claro que hubo y todavía hay un gran malentendido, pero el patriotismo nos impone hacer esto a un lado y avanzar", concluyó Minnis, quien agradeció el apoyo de voluntarios y donantes para responder a la catástrofe causada por Dorian, especialmente en las islas Abaco y Grand Bahamas (norte).

Según la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias, unas 2.500 personas están reportadas como desaparecidas en Abaco y Grand Bahamas, y las autoridades esperan muchas más muertes que las 50 confirmadas oficialmente.

El portal informativo Bahamas Press reportó el comienzo de entierros en fosas comunes de cadáveres hallados en las comunidades afectadas por Dorian en Abaco, muchos de ellos de emigrantes haitianos, cuya desaparición no ha sido reportada.

Unas 5.000 personas abandonaron Abaco y el 7 de septiembre cerca de 1.500 llegaron a Palm Beach, EEUU, a bordo del crucero humanitario Grand Celebration, y su ingreso fue documentado por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, siglas en inglés).

Sin embargo, al día siguiente el CBP restringió las condiciones para ingresar a EEUU y unas 130 fueron bajadas de un ferry por no cumplir los requerimientos.

El presidente Donald Trump aseguró que "la gente mala de Bahamas" no era bienvenida en EEUU.

El Centro Nacional de Huracanes de EEUU decretó este 13 de septiembre un aviso de tormenta tropical para varios territorios de las Bahamas, entre ellos Abaco y Grand Bahamas, los más afectados por Dorian.