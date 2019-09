México acordó con EEUU monitoreo de tráfico de armas

"En junio había un incremento del 300% de la migración, y ahora un decremento del 58% (…) la delegación mexicana planteó que "el tema del tráfico de armas es tan importante como el migratorio", dijo el jefe de la diplomacia en conferencia de prensa junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como resultado, se creó un sistema de vigilancia conjunta para monitorear las armas que salen de EEUU, donde la compraventa es legal, y vigilar unas 200.000 armas que ingresan anualmente a México, donde son ilegales.

"Para nosotros es el tema de más alta prioridad en estos momentos, no solo reducir el tráfico de armas, sino congelarlo", dijo el secretario de Relaciones Exteriores.

Ebrard reconoció que es un objetivo difícil de alcanzar "pero no por ello vamos a renunciar a un objetivo prioritario, el grado de dificultad no reduce la determinación de alcanzarlo", expresó.

El canciller manifestó a la delegación estadounidense que encabezaron el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo, que "el tema de ustedes es la migración, el tema nuestro son las armas y tienen el mismo peso".

El acuerdo de 90 días evaluado se firmó el 7 de junio pasado, para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos importados por EEUU, con los cuales amenazaba el presidente Donald Trump; pero ese tema no se volvió a manifestar en la reunión y Washington no impuso nuevos plazos, reseñó Ebrard.

Las autoridades de ambos países crearon un grupo de trabajo para informar cada mes cómo salen las armas y cómo entran a México, su cantidad, qué tipo son y de dónde provienen.

La mayoría de las armas decomisadas en México procede de estados fronterizos de EEUU: el 41% de Texas, 19% de California, y 15% de Arizona.

México en la disputa política en EEUU

El canciller dijo que es imposible evitar que la migración y otros asuntos mexicanos sean objeto de la contienda política en EEUU, hacia las elecciones presidenciales de 2020, cuando Trump buscará su reelección.

"No lo podemos impedir, lo mejor es que antes de que la contienda suba de tono, México tenga sus asuntos lo más avanzados o resueltos posible, sin números altos de flujo migratorio, ni creciendo cada mes", respondió.

La estrategia de control migratorio con despliegue de unos 25.000 efectivos de la Guardia Nacional en sus dos fronteras, "está funcionado y será un triunfo para México", enfatizó.

Ebrard reafirmó que el Gobierno y el Senado del país latinoamericano rechazan firmar un acuerdo de "tercer país seguro", que obligaría a los indocumentados a tramitar en territorio mexicano sus solicitudes de asilo en EEUU.

Agregó que ante la muerte del octavo mexicano en custodia de autoridades migratorias estadounidenses (ICE, en inglés), revelada el miércoles 11, la cónsul en Chicago, EEUU, Reina Torres, enviará un reporte de lo sucedido para "tomar todas las acciones legales posibles".

Ebrard también expresó sus diferencias con el fallo de la Suprema Corte de EEUU, emitido la noche del miércoles, que restringe las posibilidades de petición de asilo en ese país.

"México tiene una política muy distinta y no vamos a variar nuestra política de asilo, es una tradición y no implementaríamos esas restricciones; pero es una decisión de la Corte de EEUU, no coincidimos, tenemos otra política", respondió.

Ante el veredicto sin precedentes "no sabemos el impacto que tendrá en las peticiones de asilo, pero el número de mexicanos que lo solicita es menor a los centroamericanos", agregó.

Narró además que pudo hacer "" al presidente Trump en la Casa Blanca, quien "externó que reconocía esfuerzos que México lleva a cabo y la importancia del tema de armas, fue una reunión exitosa, por ahora en estos dos temas pudimos avanzar ",

Además, dijo que comparte la preocupación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acerca de 35.000 indocumentados devueltos a México por EEUU, con quien pronto se reunirá.