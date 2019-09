AMLO aplaude la propuesta del 'Chapo' de entregar su dinero a los indígenas

Los abogados de Joaquín Guzmán Loera comunicaron que su cliente, recluso en una cárcel de máxima seguridad en EEUU, quiere que sus activos se envíen al presidente mexicano y éste los destine a las comunidades indígenas de México.

"Me da gusto la declaración (...) no sé si sea cierta, no puedo verificarla, pero si es como salió en los medios (...) la veo bien. Vamos a emprender todas las acciones legales que sean necesarias", declaró el mandatario mexicano durante una conferencia de prensa.

De esta manera el presidente respaldó la propuesta de que todo lo que se incauta a los delincuentes se le devuelva a México y aseveró que el país no dejará de litigar por el dinero que pueda corresponder a los mexicanos, informan medios locales.

Una corte federal de Nueva York condenó a Guzmán por 10 cargos, incluido el tráfico de drogas, el uso de armas de fuego para promover sus las delitos y la participación en una conspiración de lavado de dinero.

Guzmán fue el principal líder del Cartel de Sinaloa responsable de la importación y distribución de grandes cantidades de cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína a los Estados Unidos. El criminal fue extraditado a EEUU el 19 de enero del 2017, un año después de su última captura en México.