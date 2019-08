Calificadora Fitch confirma riesgo crediticio de plan de Petróleos Mexicanos 2019-2023

"Las finanzas de Pemex se debilitarán si la petrolera lleva a cabo su plan de negocios [de cinco años] sobre una reducción de impuestos e inyección de capital, para apuntalar sus inversiones en exploración y producción", dice Fitch Ratings en un informe firmado por Lucas Aristizabal, director principal para corporaciones de América Latina.

A principios de junio, Fitch Ratings rebajó a grado "especulativo" la deuda de la firma estatal, antes de que el 16 de julio pasado el director general de la empresa, Octavio Romero Oropeza, presentara el plan quinquenal.

El gasto de capital que contempla el plan de largo plazo "podría conducir a una relación de reemplazo de 'reservas probadas' del 50%, en promedio", advierte la firma.

Las "reservas petroleras probadas" son yacimientos con acceso tecnológico y capacidad financiera, cuyo éxito comercial estimado es el más alto de esa industria, de 90%, y México había logrado restituir anualmente 100% del crudo extraído de esas reservas con nuevos hallazgos exploratorios.

Un porcentaje de restitución de las "reservas petroleras probadas" de solo la mitad del crudo extraído "combinado con los objetivos de producción a largo plazo, puede agotar significativamente las reservas, lo que lleva a un apalancamiento (financiero) más alto de lo esperado y quema de efectivo", advierte el documento de Fitch.

"El objetivo de producción anual de la compañía, de 2,7 millones de barriles por día para 2024 es agresivo, dados los niveles de gasto de capital relativamente bajos en comparación con los hallazgos históricos [de yacimientos de crudo], costos de inversión de desarrollo y desafíos de ejecución significativos", considera el análisis de riesgo.

Además, si los objetivos de producción del plan son logrados, "podría conducir a una disminución sustancial en la vida de las reservas [petroleras] probadas a menos de tres años para 2024, que actualmente son aproximadamente de 7,2 años" para el país petrolero.

La compañía pronosticó para este año una producción promedio de 1,7 millones de barriles diarios.

Esa producción anual dará como resultado "una disminución de más del 6% interanual, aproximadamente en línea con la trayectoria histórica [en los últimos 15 años] y nuestra expectativa de una disminución del 5% por año", prevé la calificadora.

Fitch considera que la perspectiva de la calificación crediticia de Pemex "podría estabilizarse con ahorros en costos de materiales y reducciones de impuestos", permitiendo a la compañía tener flujo de capital "de neutral a positivo".

El 11 de junio pasado, el Banco de México dijo que la rebaja de la calificación crediticia de Pemex y de la deuda soberana del país por parte de las calificadoras Fitch Ratings y Moody's son un "factor de riesgo" para la economía del país.

Por su parte, Moody's no bajó la calificación, pero cambió la perspectiva de la deuda soberana de México y de Pemex "de estable a negativa".

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó el 7 de junio a las agencias, al afirmar que "respetamos sus puntos de vista, pero no son profesionales, no fueron objetivos, tan es así que Pemex no tiene ningún problema" financiero.