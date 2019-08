¿Qué tiene que ver la crisis migratoria con los tiroteos masivos en EEUU?

De acuerdo con la experta, el reciente informe del Centro de Investigaciones Pew, publicado el 17 de julio pasado, mostró que, pese a que casi dos tercios de los estadounidenses todavía están abiertos a los inmigrantes y extranjeros como parte de la identidad nacional, su número se redujo en un 6% desde septiembre de 2018.

"Solo el 37% de los republicanos se muestran abiertos a los extranjeros como clave para la identidad nacional", indicó la especialista, quien explicó que la actitud hacia los inmigrantes también depende de la demografía.

"Los hombres, las personas con un bajo nivel educativo, los adultos mayores y las personas blancas tienen menos probabilidades de tener una actitud más abierta hacia los extranjeros", agregó Wallace.

La experta estadounidense admitió que algunas personas tienen miedo de perder el trabajo por culpa de los inmigrantes ilegales, aunque "esto no parece ser una amenaza creíble. La ignorancia y las opiniones políticas pueden contribuir a la propagación de estos puntos de vista incorrectos".

Según subrayó Wallace, "desafortunadamente, el miedo puede ser un factor unificador, y aprovechándose de los temores del público, los políticos pueden energizar y motivar a su base de votantes".

La experta agregó que, a diferencia de los republicanos, los demócratas no han cambiado su actitud hacia los inmigrantes desde el año pasado.

La experta indicó también que otros tiroteos masivos —como el que ocurrió en marzo pasado en una mezquita de la ciudad neozelandesa de Christchurch— pueden servir como disparador para los futuros atacantes.

"Si un tirador mató a, por ejemplo, diez personas, el futuro atacante podría sentir que debe hacer más", explicó Wallace. En cuanto a los manifiestos que algunos de los atacantes publicaron antes de realizar los tiroteos, "no siempre significan que un tirador está vinculado con un grupo particular o hasta otros miembros del grupo". Asimismo, un manifiesto puede ser "una forma de expresar sus opiniones sin interactuar directamente con otras personas".

La especialista admitió que entre las posibles razones detrás del gran número de tiroteos masivos en EEUU figuran el estigma que sufren las personas con trastornos mentales y el hecho de que la mayoría de los individuos mentalmente enfermos no son violentos, de modo que tienen la oportunidad de obtener un arma de fuego de sus amigos o familia o hasta adquirirla, ya que en la mayoría de los estados de EEUU, el país con más armas per cápita, no está prohibido.