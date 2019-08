Gobierno de México analiza la despenalización de las drogas en plan "Junto por la paz"

"Tenemos que analizarlo, no descartar nada que signifique atender este grave problema de salud, pero tenemos que verlo con responsabilidad", respondió el mandatario en conferencia de prensa, acerca del proceso de despenalización que está en marcha en el Congreso.

El objetivo de las políticas antidrogas es "hacer cada vez más humana la convivencia, fortalecer valores, como la familia que es la principal institución de seguridad social en México, que padece muchos problemas de desintegración social", dijo López Obrador.

El mandatario hizo el comentario al actualizar ese programa que cumplió un mes, y agregó que "crea oportunidades para que no haya pobreza, marginación, sin desintegración familiar", dijo el mandatario.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dijo en la presentación del programa que "ofrece opciones alternativas y formas de vida que no signifiquen la autodestrucción, ni el camino de la inseguridad y la violencia".