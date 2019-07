Exrepresentante de Puerto Rico en EEUU jura como secretario de Estado

"El nominado secretario de Estado, Pedro Pierluisi, juramentó hoy su nuevo cargo y tan temprano como mañana, jueves (1 de agosto), podría estar defendiendo su nombramiento ante la Cámara de Representantes", publicó el periódico El Nuevo Día.

Pierluisi confirmó que ya renunció a su puesto como abogado del bufete O"Neill & Borges y confía en ser confirmado por la Cámara, actualmente en receso, para asumir el puesto que dejará vacante el próximo viernes 2 de agosto el gobernador Ricardo Rosselló, quien anunció su dimisión tras 12 días de protestas contra su gestión.

"Tenemos que decirle basta ya a la incertidumbre. Tenemos que movernos hacia el frente. Si no me confirman sería triste. No lo digo por mí, sino por Puerto Rico. No podemos seguir con controversias o dilemas innecesarios", expresó Pierluisi a El Nuevo Día.

En la entrevista, Pierluisi reveló que recién el martes 30 de julio Rosselló lo citó en La Fortaleza, sede del Ejecutivo boricua, y le preguntó si quería asumir las riendas del país.

La juramentación tuvo lugar en la misma Fortaleza, en presencia de Rosselló, la primera dama Beatriz Rosselló, el asesor legal Carlos Saavedra y la abogada Alicia Sepúlveda, quien le tomó la protesta.

Pierluisi fue comisionado residente de Puerto Rico en Washington (2009-2016) y compitió por la gobernación del Estado Asociado de EEUU pero perdió con el mismo Roselló en 2016 durante las elecciones primarias del Partido Nuevo Progresista.

Rosselló anunció su dimisión a 18 meses de terminar su mandato por las protestas desatadas tras la revelación de un polémico chat privado.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, habría notificado el nombramiento de Pierluisi a los miembros de la mayoría novoprogresista, y convocó a una segunda sesión extraordinaria el 2 de agosto al mediodía para abordar el tema.

Según la Constitución, el cargo de gobernador le correspondería a Luis Rivera Marín en su condición de secretario de Estado, pero éste renunció tras el destape del polémico chat, así que por línea de sucesión el puesto sería para la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

Vázquez, señalada por presuntas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, aseguró que estaba dispuesta a asumir la responsabilidad, pero el domingo 28 de julio afirmó que no le interesaba el cargo, y urgió a elegir un nuevo secretario de Estado.

Un comité de juristas dictaminó que en dichas conversaciones había base para un juicio político o "residenciamiento" contra Rosselló, quien también renunció a la presidencia del PNP a raíz del escándalo.