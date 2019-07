Colombiano se declara culpable en EEUU de liderar tráfico de fentanilo desde prisión

"Un colombiano traficante de fentanilo, que iba a ir a juicio el 1 de octubre de 2019, se declaró culpable de cargos de narcotráfico y lavado de dinero como líder y organizador de una empresa criminal internacional mientras estaba encarcelado en Quebec, Canadá", indicó el viernes el Departamento de Justicia de EEUU en un comunicado.

© AP Photo / U.S. Customs and Border Protection via AP