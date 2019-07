Policías federales mexicanos mantienen conflicto por su ingreso a Guardia Nacional

Las inmediaciones del Centro de mando de la Policía Federal en la alcaldía Iztapalapa continúan convulsionadas. La huelga lanzada por un grupo de policías que integran las divisiones de gendarmería y fuerzas federales (las primeras en transición hacia la Guardia Nacional) abrió una serie de mesas de diálogo con los mandos de la corporación, que no han llegado a buen puerto.

"Las autoridades no cedieron a ninguna de las peticiones. Están imponiendo que acepten la transición a la Guardia Nacional tal como ellos están planteando. Los compañeros no lo van a permitir, porque en los medios están diciendo que van a conservar prestaciones pero no es verdad", dijo a Sputnik, Aydé Franco, esposa de uno de los policías federales movilizados y vocera del grupo de mujeres que se mantienen fuera del centro de mando, mientras unos 3.000 policías continúan dentro del recinto.

Las negociaciones realizadas hasta ahora fueron encabezadas por Patricia Trujillo, comandante de la Policía Federal (división Gendarmería) que fue nombrada como coordinadora dentro de la Guardia Nacional. Sin embargo, según señaló Franco, no han logrado sentarse a discutir con ningún integrante del Gabinete del Gobierno Federal.

© Sputnik / Eliana Gilet Usuarios de la carretera México-Pachuca durante el bloqueo ocasionado por la Policía Federal en repudio a la Guardia Nacional

"Se está pidiendo que el secretario (de seguridad pública Alfonso) Durazo llegue a las instalaciones, garantizando su seguridad, pero tampoco quieren hacerlo", añadió la vocera.

El conflicto se desató tras la publicación del decreto de creación de la Guardia Nacional —publicado el 28 de junio en el Diario Oficial— que indica que sólo los integrantes de las policías militar y naval que se traspasen a la Guardia conservarán su rango y prestaciones.

© Sputnik / Eliana Gilet Cartel en repudio a la Guardia Nacional colocado frente al Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa

Los policías federales, en tanto, perderán su rango y deberán pasar controles de confianza y físicos que son implementados por los mandos militares de la nueva Guardia y que también rechazan los civiles. Asimismo, se les recortará un bono que recibían como federales, afectando sus ingresos.

© Sputnik / Eliana Gilet Familiares de elementos de la Policía Federal se manifiestan en contra de la Guardia Nacional

Tras las dos rondas de negociaciones de este jueves 4, se ofreció que quienes se opongan a ingresar a la Guardia o no puedan hacerlo por no reunir los requisitos físicos necesarios, serán reubicados en otras áreas del nivel federal de Gobierno.

"Las opciones son entrar a la Guardia Nacional o a un área que se llama 'Protección Federal', que es descentralizada de la Policía Federal y que inminentemente va a desaparecer, en este proceso de transición de 18 meses. No es lo que queremos, que es garantizar los empleos”, señaló Franco.

"Se pide al Gobierno que estas garantías que están ofreciendo se hagan por escrito y ante medios y tampoco quieren hacerlo", agregó.

El bloqueo fuera del Centro de mando continuaba en la mañana del viernes 5 de julio y, según adelantó Franci, se extenderá a las casetas de cobro de peaje en varias rutas de ingreso a la Ciudad de México.

© Sputnik / Eliana Gilet Familiares de elementos de la Policía Federal se manifiestan en contra de la Guardia Nacional

La representación del conflicto

Tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, afirmaron públicamente que hay intereses espúreos en la protesta, orquestada por opositores políticos a su Gobierno.

Durazo afirmó en conferencia de prensa que uno de los policías inconformes había solicitado que el expresidente Felipe Calderón asumiera su representación en la defensa de sus derechos laborales. Tanto el propio Calderón como las familias consultadas por Sputnik desmintieron esa posibilidad.

© Sputnik / Eliana Gilet Elementos de la división Gendarmería de la Policía Federal liberan un carril de la carretera México-Pachuca durante los bloqueos por su inconformidad con las condiciones de ingreso a la Guardia Nacional

Durazo también señaló la presencia de Ignacio Benavente en la protesta, un expolicía que fue condenado por secuestro y estuvo dos décadas preso en México, quien se presentó como líder de una organización de defensa de derechos humanos llamada 'Pro libertad y Derechos Humanos en América A.C’ y estaba presente en el centro de comando de Iztapalapa.

Franco rechazó que este sea el representante de las familias de los federales inconformes y apuntó que ellos trabajan con Iván Chávez, presidente de la asociación civil 'Ciudadanos Uniformados'.

© Sputnik / Eliana Gilet Familiares de elementos de la Policía Federal se manifiestan en contra de la Guardia Nacional

"Esta persona que dice representarnos —Benavente— no llegó con nosotros. Él llegó identificándose como personal de derechos humanos internacionales y dijo que nos iba a apoyar. Pero resulta que tiene este pasado que no conocíamos", explicó Franco.

"No hay nadie detrás de nosotros, somos familiares", concluyó.