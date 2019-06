Muere otro emigrante salvadoreño en custodia de autoridades fronterizas de EEUU

"La causa de la muerte del hombre todavía no se conoce; en consistencia con nuestra política, la Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Control Fronterizo ha iniciado una revisión", informó dicha institución en una nota publicada en su web oficial.

La CBP (siglas en inglés de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo) precisó que el fallecido tenía 43 años de edad, estaba en el centro de procesamiento central de la ciudad de McAllen, Texas, y fue llevado a un hospital tras un colapso.

"La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, el Gobierno de El Salvador y miembros del Congreso fueron notificados, según el procedimiento interno de la CBP respecto a la muerte de personas en custodia", agrega el texto.

Un oficial de fronteras dijo al diario The New York Times que la menor permanecerá en un refugio infantil hasta que sea entregada a un tutor, lo cual puede demorar varias semanas, y agregó que no estaba autorizado a dar más información sobre el caso.

El centro de detención migratoria donde estaban padre e hija, como otros a lo largo de la frontera con México, está sobresaturado de personas a la espera de regularizar su situación o ser deportados: tienen capacidad para 4.000 personas y albergan a más de 15.000.

Radio: Frontera EEUU - México: "La visión de Trump sobre los migrantes está intoxicada"

La semana pasada murieron otros tres emigrantes salvadoreños en camino a EEUU, un padre y su hija, ahogados al intentar cruzar el río Bravo por Tamaulipas, y una joven de 19 años de edad, de un balazo presuntamente disparado por autoridades mexicanas.

La Oficina de Aduanas y Control Fronterizo de EEUU (CBP, siglas en inglés) detuvo en mayo a más de 130.000 migrantes en la frontera suroeste, que comprende los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California, comparado con las 99.304 de abril y las 92.840 de marzo.

Las detenciones de mayo son las más altas para un solo mes en los últimos 13 años.

Desde el comienzo del año fiscal, en octubre de 2018, las autoridades han detenido a 593.507 personas en la frontera suroeste, en su mayoría de Guatemala, El Salvador y Honduras, y calificó a otras 82.808 como inadmisibles.

Miles de personas han llegado a la frontera entre EEUU y México desde octubre, cuando caravanas de ciudadanos centroamericanos dejaron sus territorios en un viaje hacia el norte huyendo de la pobreza y la violencia con la esperanza de solicitar asilo en la potencia norteamericana.