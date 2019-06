López Obrador lamenta muertes de migrantes en zona fronteriza de México con EEUU

"Es muy lamentable que esto suceda, siempre lo hemos condenado, que por mayor rechazo en EEUU hay gente que pierde la vida, en el desierto o cruzando el río Bravo, siempre lo hemos condenado y no lo deseamos", dijo el mandatario

López Obrador comentó así la muerte de un joven salvadoreño y su hija de dos años, quienes murieron ahogados en el río Bravo el 23 de junio pasado tras intentar cruzar desde la ciudad mexicana de Matamoros (noreste), hacia Bownsville, Texas, y sus cuerpos fueron encontrados el 24 de junio.

El mandatario comentó también otro incidente registrado en vídeo, en el que se observa a militares deteniendo a dos madres y a sus hijas, para impedirles cruzar hacia EEUU en Ciudad Juárez (sureste), el fin de semana pasado.

"Estamos hablando de que haya control sobre el flujo migratorio, pero respetando los derechos humanos", respondió López Obrador.

Sin embargo, negó que exista una orden de que los militares y la nueva Guardia Nacional participen directamente en las detenciones, y se comprometió a analizar los episodios.

"Vamos a revisar el caso, para que no vuelva a suceder, porque no es esa nuestra función; tenemos que evitar que aumente el flujo migratorio; pero respetando derechos humanos, atendiendo las causas", dijo en alusión al Plan de Desarrollo Integral, lanzado la semana pasada para el sureste mexicano y norte de Centroamérica.

El presidente confirmó que 15.000 agentes de la Guardia Nacional comenzaron a ser desplegados esta semana en la frontera norte. sumados a los 6.000 más en la frontera sur con Guatemala, de la misma corporación en formación, integrada por policías militares, navales y federales.

"Si se dieron estos casos no es esa la instrucción, [la detención de indocumentados] es una labor que le corresponde a los agentes de Migración, no al ejército, pero pudo haber sucedido sin embargo no es ese el propósito", subrayó.

Además de la muerte del joven padre y su hija, autoridades de Texas informaron este 25 de junio de siete muertes de migrantes en días recientes, incluidos una mujer, dos bebés y un niño, fallecidos en la zona fronteriza cerca del limítrofe río Bravo, a casi 30 kilómetros al este de McAllen, Texas (este).

La Patrulla Fronteriza estadounidense alertó de una ola de calor extremo durante el tórrido verano boreal, en la desértica zona de la frontera con México.

Agentes de la misma corporación recuperaron los restos dos hombres en un rancho, cerca de Carrizo Springs, del mismo estado del sur de EEUU; y otro cuerpo fue encontrado el 20 de junio en la orilla del mismo río limítrofe Bravo.

En mayo pasado los arrestos de migrantes indocumentados en EEUU alcanzaron su nivel mensual más alto desde 2006 en mayo, con más de 144.000, 60% de ellos niños o familias en busca de asilo, según la autoridades estadounidenses.